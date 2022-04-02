В Шепетовке на Хмельнитчине сообщили о взрывах. Видео
В Шепетовке на Хмельнитчине сообщили о взрывах. Местные жители сообщают о пожаре, вспыхнувшем после них.
Людей призывают оставаться дома. Видео, снятое после взрывов, без привязки к местности, показали в телеграмм-канале "Украина Online Новости Война".
На видео видны поднимающиеся в небо клубы черного дыма.
"Шепетовка, Хмельницкая область. Место пожара не называем по понятным причинам", - подписали видео авторы канала.
С призывом оставаться дома и не распространять фото и видеос места событий обратился к жителям Шепетовщины глава Хмельницкого ОВА Сергей Гамалий.
"Очень прошу, сохраняйте спокойствие, оставайтесь дома! Прошу, воздержитесь от фото и видео в соцсетях, телеграмм каналах!" – попросил он жителей области.
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