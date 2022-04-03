Оккупанты устроили атаку на Одессу: людей призвали не покидать укрытия

Юрий Сергиенко
Война в Украине 2022
1 минута
Оккупанты устроили атаку на Одессу: людей призвали не покидать укрытия

Российские оккупанты под утро 3 апреля устроили атаку на Одессу. Жителей города призвали не покидать бомбоубежища.

Об этом в Facebook сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Деталей обстрела он пока не уточнил.

"Х*й вражины вам, а не Одессу. Будьте вежливы, одесситы, побудьте в укрытии. Мы выстоим. Врагам – ад", – написал Братчук.

Пост Сергея Братчука.
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Напомним, что 27 марта над Одесской областью была сбита крылатая ракета, запущенная армией оккупантов РФ. Тогда она представляла угрозу для жителей черноморского региона.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по населенному пункту под Одессой. С территории временно оккупированного Россией Крыма враг запустил три ракеты из ракетного комплекса "Искандер".

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