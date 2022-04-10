Оккупанты нанесли ракетные удары по Днепропетровщине: есть разрушения

С начала суток 10 апреля российские оккупанты совершили несколько воздушных атак на Днепропетровскую область. Вражеские ракеты попали в объекты инфраструктуры, привели к разрушениям и пострадавшим.

По меньшей мере один человек пострадал в результате действий врага. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram-канале.

"Для нашей области это были сутки антирекордов. Сирены практически каждый час. И, к сожалению, есть "прилеты" в разных районах", – написал он.

По словам чиновника, в Днепре вражескими ударами уничтожен инфраструктурный объект. Пожар там спасатели укротили несколько часов. В результате происшествия пострадал человек.

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В Павлоградском районе вражеская ракета попала в промышленный объект. Она разрушила помещение и вызвала возгорание, людей не затронула.

В Днепровском районе из-за атаки оккупантов сгорело здание фермерского хозяйства. К счастью, никто не пострадал.

В то же время Резниченко поделился и хорошими новостями – ночью над областью украинские защитники сбили два вражеских беспилотника.

"Мой архив побед ВСУ пополняется. Слава нашим военным! Слава Украине!" – отметил глава ОВА.

Деталями о сверхсложной ночи для Днепропетровщины поделился глава облсовета Николай Лукашук в Telegram-канале. По его словам, было зафиксировано 7 "прилетов" по Днепру, где полностью разрушен один объект инфраструктуры.

Также в результате вражеских ракетных обстрелов полностью разрушен инфраструктурный объект в Павлограде. В то время как в Солонянской общине, что в Днепровском районе, защитники сбили вражескую ракету. Ее обломки упали на крышу фермы. В Синельниковском районе сбит беспилотник противника.

"Я раз прошу всех граждан не игнорировать сирены. От этого зависит ваша безопасность. Враг ничего не может сделать на земле, потому что у нас сильная оборона. Поэтому подло атакует с воздуха, хочет посеять панику, заставить нас бояться. Но мы все отстроим. Выстоим, поборем, победим. А оккупанты, которые разрушают нашу инфраструктуру, обязательно будут отвечать за свои поступки", – подчеркнул Лукашук.

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