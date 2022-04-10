Оккупанты нанесли ракетные удары по Днепропетровщине: есть разрушения
С начала суток 10 апреля российские оккупанты совершили несколько воздушных атак на Днепропетровскую область. Вражеские ракеты попали в объекты инфраструктуры, привели к разрушениям и пострадавшим.
По меньшей мере один человек пострадал в результате действий врага. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram-канале.
"Для нашей области это были сутки антирекордов. Сирены практически каждый час. И, к сожалению, есть "прилеты" в разных районах", – написал он.
По словам чиновника, в Днепре вражескими ударами уничтожен инфраструктурный объект. Пожар там спасатели укротили несколько часов. В результате происшествия пострадал человек.
В Павлоградском районе вражеская ракета попала в промышленный объект. Она разрушила помещение и вызвала возгорание, людей не затронула.
В Днепровском районе из-за атаки оккупантов сгорело здание фермерского хозяйства. К счастью, никто не пострадал.
В то же время Резниченко поделился и хорошими новостями – ночью над областью украинские защитники сбили два вражеских беспилотника.
"Мой архив побед ВСУ пополняется. Слава нашим военным! Слава Украине!" – отметил глава ОВА.
Деталями о сверхсложной ночи для Днепропетровщины поделился глава облсовета Николай Лукашук в Telegram-канале. По его словам, было зафиксировано 7 "прилетов" по Днепру, где полностью разрушен один объект инфраструктуры.
Также в результате вражеских ракетных обстрелов полностью разрушен инфраструктурный объект в Павлограде. В то время как в Солонянской общине, что в Днепровском районе, защитники сбили вражескую ракету. Ее обломки упали на крышу фермы. В Синельниковском районе сбит беспилотник противника.
"Я раз прошу всех граждан не игнорировать сирены. От этого зависит ваша безопасность. Враг ничего не может сделать на земле, потому что у нас сильная оборона. Поэтому подло атакует с воздуха, хочет посеять панику, заставить нас бояться. Но мы все отстроим. Выстоим, поборем, победим. А оккупанты, которые разрушают нашу инфраструктуру, обязательно будут отвечать за свои поступки", – подчеркнул Лукашук.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 апреля российские военные применили кассетные снаряды на Днепропетровщине. Запретным оружием оккупанты ударили по населенному пункту, что является циничным нарушением законов войны.
Мэр Днепра Борис Филатов призвал эвакуироваться из города женщин, детей и пожилых людей. Он подчеркнул, что это связано с обострением ситуации в Донецком направлении.