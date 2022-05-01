Оккупанты начали новый обстрел "Азовстали" сразу после эвакуации мирных граждан

Как только мирные жители Мариуполя покинули территорию металлургического комбината "Азовсталь", не прошло и часа, как российские военные снова начали обстрелы. Они ведут огонь из всех видов вооружения.

Об этом в эфире единого телемарафона рассказал командир 12-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины, находящийся на территории комбината полковник Денис Шлега. Он отметил, что мирные жители покинули "Азовсталь" с помощью "азовцев", которые вывели их и передали представителям ООН и "Красного Креста".

По словам Шлеги, в последние дни, когда проводилась операция по выводу мирных людей с завода, был объявлен режим прекращения огня.

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"2 дня прошли спокойно, но как только последнее (из эвакуированных в этот день. - Ред.) гражданское лицо покинуло завод, начались снова обстрелы завода по всем видам оружия", – отметил военный.

Он добавил, что еще около сотен гражданских, из которых около 20 детей, находятся на территории комбината.

"После эвакуации мирного населения нам будет еще тяжелее, поскольку они не сторонились применять все виды оружия и во время пребывания гражданских на заводе", – подчеркнул Шлега.

Напомним: 1 мая, около 100 гражданских лиц были эвакуированы из мариупольского металлургического комбината "Азовсталь". Их увезла колонна автомобилей с символикой Организации Объединенных Наций.

Группа людей, покинувших "Азовсталь", прибыла в центр временного размещения в селе Безимянное во временно оккупированной Россией Донецкой области, примерно в 30 км от Мариуполя.

Как допустили в ВСУ, вероятно, здесь эвакуированные граждане проходят так называемую процедуру "фильтрации" перед тем, как оккупанты позволят им проследовать на контролируемую Украиной территорию. 2 мая эвакуированные граждане должны прибыть в Запорожье.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Мариуполя показали уникальные кадры операции по спасению людей из "Азовстали". Заложники России увидели солнце впервые через два месяца.