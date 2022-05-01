В ООН заявили, что из "Азовстали" идет эвакуация, но назвали ситуацию "очень сложной"

В воскресенье, 1 мая, около 100 гражданских лиц были эвакуированы из мариупольского металлургического комбината "Азовсталь". Их вывезла колонна автомобилей с символикой Организации Объединенных Наций, что свидетельствует о заключении соответствующего соглашения.

Соответствующую информацию подтвердили в ООН, пишет Reuters. В частности, пресс-секретарь ООН по гуманитарным вопросам Савиано Абреу сказал агентству AP, что людей пытаются вывезти совместно с Международным комитетом Красного Креста и в координации с украинскими и российскими чиновниками. При этом он назвал ситуацию "очень сложной" и добавив, что не будет сообщать больше подробностей.

Фотограф Reuters подтвердил, что группа людей, покинувших "Азовсталь", прибыла в центр временного размещения, что и стало одним из первых признаков заключения соглашения об эвакуации. Их привезли в село Безыменное во временно оккупированной Россией Донецкой области, примерно в 30 км от Мариуполя, с украинскими номерными знаками в колонне с российскими войсками и автомобилями с символикой ООН.

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Как допустили вTelegram ВСУ, вероятно, здесь эвакуированные граждане проходят так называемую процедуру "фильтрации" перед тем, как оккупанты позволят им проследовать на контролируемую Украиной территорию.

Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter также подтвердил начало эвакуации граждан из мариупольского комбината.

"Началась эвакуация гражданских из "Азовстали". Первая группа примерно из 100 человек уже направляется на подконтрольную территорию. Завтра будем встречать их в Запорожье. Спасибо нашей команде! Сейчас они вместе с представителями ООН работают над эвакуацией остальных гражданских с территории завода", – написал президент.

Позже в Telegram Мариупольского городского совета сообщили, что с учетом безопасности эвакуация находящегося в других районах города мирного населения Мариуполя перенесена на понедельник, 2 мая. Начало в 8:00 возле ТРЦ "Порт Сити".

По данным организации, около 1000 мирных жителей живут в укрытиях под металлургическим заводом "Азовсталь".

Как сообщал OBOZREVATEL, после встречи Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с президентом Владимиром Зеленским, представительница организации отправилась в Запорожье, чтобы подготовить эвакуацию людей из заблокированного Мариуполя. По ее словам, такое решение генсек ООН принял на фоне гуманитарной катастрофы в окруженном российскими фашистами городе.