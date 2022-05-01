Защитники Мариуполя показали уникальные кадры операции по спасению людей из "Азовстали". Заложники России увидели солнце впервые за два месяца.

Среди освобожденных – преимущественно лишь женщины и дети. Видео опубликовал глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия.

"Полк "Азов" предоставил уникальные кадры нынешней операции по спасению людей в Мариуполе. Это стало возможным благодаря усилиям Владимира Зеленского и слаженной работе Офиса президента, которую координировал Андрей Ермак. Важную часть работы выполнили Денис Прокопенко и полк "Азов", Главное управление разведки обороны, команда Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и Ирина Верещук. Спасибо за поддержку ООН и Международному Комитету Красного Креста", - перечислил Арахамия приобщившихся к спасению мирных мариупольцев.

Видео дня

На уникальных кадрах видно, как из бункеров "Азовстали" впервые за два месяца на белый свет выходят измученные женщины и дети. Им помогают пробираться через завалы мужчины, большинство из которых останутся здесь.

На поверхности, когда женщины и дети в сопровождении спасателей бегут к эвакуационному автобусу, видны страшные разрушения, нанесенные российскими оккупантами крупнейшему в Европе металлургическому заводу. Его больше нет.

Вывозить мариупольских женщин и детей будут на разбитом автобусе, в котором нет окон. Однако они счастливы, что получили шанс выбраться в безопасное место. Люди рассказывают, что у них практически закончилась еда, а дети постоянно испытывали голод.

Среди освобожденных мирных жителей – и пожилые, и совсем крохи. Маленькому Святославчику, например, накануне дня, когда ему с мамой удалось уехать из Мариуполя, исполнилось 6 месяцев. Треть своей жизни малыш прожил под российскими бомбардировками и обстрелами, испытывая непрерывный голод и жажду.

"Многие люди работали для того, чтобы это стало возможным. Работа будет продолжаться, пока мы не спасем всех наших людей", - заверил Арахамия.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 1 мая наконец-то началась эвакуация из Мариуполя. С многострадального завода "Азовсталь", который рашисты практически непрерывно бомбили несколько недель, удалось вывезти более сотни мирных жителей.

Украинские власти надеются на продолжение эвакуации 2 мая.