Защитники Мариуполя показали уникальные кадры операции по спасению людей из "Азовстали"
Защитники Мариуполя показали уникальные кадры операции по спасению людей из "Азовстали". Заложники России увидели солнце впервые за два месяца.
Среди освобожденных – преимущественно лишь женщины и дети. Видео опубликовал глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия.
"Полк "Азов" предоставил уникальные кадры нынешней операции по спасению людей в Мариуполе. Это стало возможным благодаря усилиям Владимира Зеленского и слаженной работе Офиса президента, которую координировал Андрей Ермак. Важную часть работы выполнили Денис Прокопенко и полк "Азов", Главное управление разведки обороны, команда Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и Ирина Верещук. Спасибо за поддержку ООН и Международному Комитету Красного Креста", - перечислил Арахамия приобщившихся к спасению мирных мариупольцев.
На уникальных кадрах видно, как из бункеров "Азовстали" впервые за два месяца на белый свет выходят измученные женщины и дети. Им помогают пробираться через завалы мужчины, большинство из которых останутся здесь.
На поверхности, когда женщины и дети в сопровождении спасателей бегут к эвакуационному автобусу, видны страшные разрушения, нанесенные российскими оккупантами крупнейшему в Европе металлургическому заводу. Его больше нет.
Вывозить мариупольских женщин и детей будут на разбитом автобусе, в котором нет окон. Однако они счастливы, что получили шанс выбраться в безопасное место. Люди рассказывают, что у них практически закончилась еда, а дети постоянно испытывали голод.
Среди освобожденных мирных жителей – и пожилые, и совсем крохи. Маленькому Святославчику, например, накануне дня, когда ему с мамой удалось уехать из Мариуполя, исполнилось 6 месяцев. Треть своей жизни малыш прожил под российскими бомбардировками и обстрелами, испытывая непрерывный голод и жажду.
"Многие люди работали для того, чтобы это стало возможным. Работа будет продолжаться, пока мы не спасем всех наших людей", - заверил Арахамия.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 1 мая наконец-то началась эвакуация из Мариуполя. С многострадального завода "Азовсталь", который рашисты практически непрерывно бомбили несколько недель, удалось вывезти более сотни мирных жителей.
Украинские власти надеются на продолжение эвакуации 2 мая.