Оккупанты хотят выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей, идет перемещение войск – Генштаб

Российские военные проводят перегруппировку, чтобы попытаться окружить группировку Объединенных сил и выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей. При этом РФ не выводит войска под Киевом и Черниговом полностью, чтобы сковывать действия ВСУ.

Об этом сообщается в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины на 12:00 субботы, 2 апреля (38-й день войны). Как отметили военные, противник продолжает удержание отдельных рубежей на временно занятых территориях Киевской и Черниговской областей, вероятно, в районах в непосредственной близости от госграницы Украины с Беларусью и Россией соответственно.

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На Волынском направлении признаков формирования наступательных группировок со стороны противника не фиксировали. Однако белорусские войска проводят усиленные мероприятия оперативной и боевой подготовки. Кроме того, враг осуществляет наращивание системы противовоздушной обороны в приграничных с нашей страной районах.

В Полесском направлении продолжаются перемещения отдельных подразделений РФ на территорию РБ. Убегая, оккупанты минируют заброшенные позиции, пути выдвижения, элементы транспортной инфраструктуры и техники, не подлежащей эвакуации. Это делается в целях замедления продвижения подразделений ВСУ.

На Северском направлении РФ продолжает удерживать отдельные подразделения из состава 41 общевойсковой армии для блокирования Чернигова. Известно, что основная часть группировки оккупантов уже сосредоточена для ухода на территорию РФ.

С Броварского направления на территорию русской Курской области были выведены некоторые подразделения из 2-й общевойсковой армии. Другие – в готовности идти к российской границе.

На Слобожанском направлении блокировка Харькова продолжается. Кроме того, противник пытается продолжить наступление на Изюмском направлении.

В Донецком направлении основные усилия РФ – на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Северодонецк, Попасная, Троицкое, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка. Также – на установлении полного контроля над Мариуполем.

В Южнобужском направлении враг проводит штурмовые действия, пытаясь прорваться на административные границы Херсонской области.

В составе группировок оккупационных сил для выполнения боевых задач на территории нашего Государства привлечено до 75 БТГр, на восстановлении боеспособности находится до 34 БТГр, полностью уничтожено – 16 БТГр (информация уточняется).

Как писал OBOZREVATEL:

бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поделился данными внутренней российской сводки касательно военных потерь на утро 2 апреля.

Согласно этой информации, со дня полномасштабного вторжения в Украине было убито уже 22 915 оккупантов. Это военные ВС РФ и наемники российских ЧВК.

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