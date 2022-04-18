Оккупанты готовятся нанести массированный удар по "Азовстали" в Мариуполе, – журналист

Российские оккупанты намерены нанести тяжелые удары по металлургическому комбинату "Азовсталь". Помимо украинских военных там находится около тысячи мирных жителей, в том числе дети.

Об этом рассказал журналист Артем Попов в эфире телеканала "Украина 24". По его словам, путинские террористы готовы применить авиационные бомбы ФАБ-1000 и ФАБ-3000.

"По свежим данным, которые поступают от наших военных, оккупанты в ближайшее время будут наносить тяжелые удары по предприятию "Азовсталь". По некоторым данным, в убежищах "Азовстали" находится очень много мирного населения. Их там порядка тысячи человек, множество детей", – рассказал журналист.

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Попов отметил, что у наших военных нет возможностей эвакуировать оттуда людей. Поэтому если россияне применят тяжелое вооружение, то под угрозой окажутся сотни жизней мирных жителей.

Отметим, ФАБ-3000 – это тяжелая бомба, способная пробить бетонные сооружения, укрытия, укрепления, плотины и промышленные сооружения благодаря литому корпусу весом 1600 кг и взрывному заряду весом 1400 кг.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на требование России сдаться, защитники Мариуполя не сложили оружие и продолжили борьбу против оккупантов. Город не пал, хотя и вынужден выживать в нечеловеческих условиях.