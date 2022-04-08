Россия везде указывает, что проводит "специальную военную операцию на территории Украины", отрицая, что это война и нападение на нашу страну, мол, войну она нам не объявляла, это превентивная мера, чтобы мы не объявили войну ей.

И вот, на 43 день "спецоперации" страна-агрессор, страна-оккупант РФ и ее коллаборанты- сателлиты ОРДЛО наконец-то официально признались в двух вещах, которые очень важны, не только как доказательства войны и бесчеловечных преступлений новоявленных российских нацистов, но и как фактор перелома в войне.

Поясню.

СМИ-ОРДЛО и СМИ россии выложили фото фугасной авиабомбы ФАБ-3000, которая есть на вооружении армии РФ и предназначена для ударов по промышленным объектам, плотинам, подземным сооружениям.

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Принята ФАБ-3000 на вооружение в 1946 году (!!!) и до этого времени она хранилась в законсервированных ангарах и, судя по всему, расконсервирована, об этом говорят ее весьма странные фото, где хорошо видны следы ржавчины. Тем не менее, военные спецы россии утверждают, что бомба выпуска 1946 года, достаточно боеспособна и смертоносна.

Цитирую военкоров россии: "Пусть вас не смущает внешний вид ФАБ-3000-М46 – это очень надежный и проверенный временем боеприпас с толстыми стенками литого корпуса, который создавался не для выставок".

Последний раз такой боеприпас применялся СССР в ходе войны в Афганистане. Его масса составляет 3000 кг, а вес взрывчатого вещества – 1400 кг. Она выполнена по бесхвостой аэродинамической схеме и имеет кольцевой стабилизатор.

Масса заряда бомбы 1400 кг, что в 3,5 раза больше чем Искандер. Из стоящих на вооружении рф летательных аппаратов такие бомбы могут нести только бомбардировщики ТУ-22М3. Предполагается, что рф использует эти бомбы для уничтожения "Азовстали" в Мариуполе и бомбардировки промышленных объектов и плотин Украины, для более масштабного разрушения.

Бомбардировка Мариуполя, Харькова, Запорожья, и других городов Украины, плотин и промышленных объектов будет знаком для масштабного наступления войск россии на востоке Украины, то есть штурма Луганской и Донецкой областей, города Харькова с последующей оккупацией территории.

Авиабомба сфотографирована на тележке, предназначенной для транспортировки боеприпаса к самолету. На одном из снимков на заднем плане видно дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 – единственный носитель указанных боеприпасов.

ФАБ-3000-М46 предназначены для ударов по промышленным объектам, плотинам и подземным сооружениям, а в соцсетях россии и ОРДЛО активно обсуждается вариант нанесения авиаудара именно этими бомбами по Киеву, в частности, по Банковой.

Недавно вкс россии заявили, что в ходе "спецоперации на Украине" они активно применяли новейшие управляемые авиабомбы К029БЭ (УПАБ-1500В). Масса боеприпаса составляет 1525 кг, а вес боевой части – 1010 кг. Но, этого оказалось недостаточно для нанесения масштабных разрушений, так как большая часть современных авиабомб попросту не взорвалась, поэтому было решено применять старый военный запас.

В арсеналах вкс россии должны быть еще более мощные боеприпасы: ФАБ-5000-М54 (масса – 5247 кг, а вес ВВ – 2210,6 кг) и ФАБ-9000-М54 (масса – 9407 кг, а вес ВВ – 4297 кг), как заявляют русские, "могущественней этих авиабомб лишь тактические ядерные заряды", однако, применять их вкс россии не спешит из-за низкого показателя детонации, который показали все современные боеприпасы, изготовленные в последние 15 лет.

Не исключено, что расконсервацию ФАБ-3000 россия произвела еще и с целью сокрытия своих преступлений: взрыв этого снаряда, в случае обнаружения осколков, можно списать на "сдетонировавший со времен ВОВ снаряд, лежащий в земле".

Фото, опубликованные на пабликах и в СМИ россии — единственные доказательства готовящегося преступления.

Обнародование этой информации может помешать россии выполнить ее страшные планы.

Второе, россия публично и официально признала, что на самом деле нет никакой спецоперации, а идет война.

Следственный комитет россии (СКР) возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военными территории Белгородской области ракетами "Точка-У" 29 марта 2022 года, что нарушает правила ведения войны.

СКР публично сообщил, что 29 марта около 20:00 украинские военнослужащие, применив тактический ракетный комплекс "Точка-У" совершили с территории Харьковской области в направлении Белгородской области, по меньшей мере три пуска ракет, якобы "снаряженных кассетными элементами поражения". В чего восемь граждан россии получили ранения (!!!) (каждому из пострадавших "нанесен тяжкий вред здоровью"-скажем так, они погибли), повреждено 21 единица техники, и в результате пожара и последующих взрывов разрушен состав, развернутый в месте временной дислокации воинской части.

То есть, как бы россия не виляла, ее же СКР подтвердил, идет война, а не спецоперация, а в условиях войны, сторона, защищающая себя, имеет право нанесения ударов по территории противника, особенно, если эта территория-военная база противника.

Так что-все законно! Вы –нас, мы-вас!

И, третье, не пишу, главное, потому что в этих новостях, главное все.

Российская Федерация, имеющая вооружение аналоГовнет, вторую армию в мире, лучшую в мире систему ПВО, пропустила 3 "точки-у" на военные объект, чем расписалась в своей абсолютной открытости неба и незащищенности приграничной территории.

Судя по сообщениям из Новочеркасска, Таганрога, Миллерово, Ростова, Курской и Белгородской областей, ракеты "точка-у" долетают на военные объекту (не промышленные, не бытовые, не жилые, а военные) регулярно.

А вот город Азов, куда прилетело 3 "калибра" из списка побед ВСУ вычеркиваем.

"Калибры"-ракеты российские, а на город Азов они пошли исключительно по причине долбоипизма российских военнослужащих, которые вносили координаты полка "Азов" в систему наведения ракеты, которая не знала, где этот самый полк "Азов" на яндекс-картах, поэтому принципиально выбирала координаты города Азов, куда и уверенно летела.

И, да, ПВО в Азове и Таганроге нет.

Что ж, СКР россии провела прекрасную демонстрацию низкой плотности противоракетной обороны ВС РФ и даже в этом официально расписалась, да-да, если они утверждают, что "точки у" перехватить не могут, то более современные средства могут быть более неожиданными для великоскрепных "освободителей мира".

Что хочется подчеркнуть, Украина не воюет с россией, а защищает себя, поэтому на россии не нанесено никакого ущерба ни мирным жителям, ни гражданским объектам, а демилитаризация российской армии, это скрепно и в рамках "спецоперации", а вот применение россией бомб по мирным городам Украины, где нет военных объектов, а исключительно инфраструктурные, вот это –преступление и война.

Ах, да, в комментариях ОРДЛО истерика счастья и шампанское- глубже, больше, все города, до дыр, до ям, до последнего…

А вы продолжайте верить в "наши люди там".