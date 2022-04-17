Мариуполь не пал: Шмыгаль заявил о смелом решении защитников города

Несмотря на требование России сдаться, защитники Мариуполя не сложили оружие и продолжили борьбу против оккупантов. Город не пал, хотя и вынужден выживать в нечеловеческих условиях.

О смелом решении наших Героев в воскресенье, 17 апреля, в интервью ABC This Week заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Мужественные украинцы не обираются идти на поводу у агрессора.

"Есть еще наши вооруженные силы, наши солдаты, поэтому они будут сражаться до конца", – сказал глава правительства.

Журналисты отметили, что Мариуполь – стратегическая точка для России, потому что она позволила бы оккупационным силам на юге соединиться с "коллегами" в районе Донбасса. РФ также хочет захватить городской порт.

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Шмыгаль подчеркнул,: хотя Мариуполь остается под контролем Украины, его жители страдают.

"У них нет ни воды, ни еды, ни тепла, ни электричества. Они просят у всех наших партнеров поддержки и помощи, чтобы остановить эту гуманитарную катастрофу", – сказал премьер.

Напомним, что на брифинге в воскресенье официальный представитель Минобороны страны-агрессора Игорь Конашенков сообщил, что защитники Мариуполя отказываются сдаваться. Пособник Кремля утверждает: мол, власти Украины якобы запретили формированиям на комбинате "Азовсталь" это делать.

Минобороны РФ пригрозило уничтожить военных, защищающих город, если они не сложат оружие.

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