Оккупанты атакуют Мариуполь, ситуация критическая: командир морпехов выступил с заявлением

По состоянию на утро 15 апреля ситуация в блокадном Мариуполе критическая. Командир 36 отдельной бригады морской пехоты, майор Сергей Волына призвал украинские власти провести деблокаду города в кратчайшие сроки либо военным, либо политическим путем.

Такое заявление военнослужащий сделал в комментарии "Украинской правде". Он подчеркнул, что защитники Мариуполя на данный момент ведут ожесточенные бои, противник агрессивно наступает.

По мнению Волыны, сегодня деблокада города еще возможна – выходом из ситуации может быть или срочная военная операция, или политическое решение. Он призвал власти страны привлечь опытных командиров и необходимые средства, отметив, что защитники не намерены сдаваться в плен и продолжат сражаться, однако обстановка ухудшается.

Видео дня

Накануне видеообращение также опубликовал заместитель командира полка, капитан Святослав Паламарь. Он подчеркнул, что каждый день защитников становится все меньше. В городе до сих пор идут тяжелые бои, военнослужащие находятся под постоянным вражеским огнем, но делают невероятные вещи, которые выходят за грани возможного.

"Нам досадно слушать предположение о том, что деблокада невозможна, о том, что мы получили подкрепление, когда нас становится меньше. Нам надоело слушать аналитиков, которые прикрываются приятными словами и льют успокаивающее в уши украинцев. Трудно смотреть на статистику жертв мирного населения Украины, где не сказано ни слова о Мариуполе. Якобы те женщины и дети, ставшие жертвами российского террора, погибли, а якобы еще живы", – подчеркнул Паламарь.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что если бы международные партнеры вовремя предоставили необходимую военную помощь Украине, то ВСУ могли бы деблокировать Мариуполь. "Если бы мы получили самолеты, достаточное количество бронетехники, артиллерию, мы могли бы это сделать", – сказал президент.