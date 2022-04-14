Бойцы полка "Азов" продолжают стоять на защите украинского Мариуполя, однако каждый день защитников становится все меньше. В городе до сих пор идут тяжелые бои, военнослужащие находятся под постоянным вражеским огнем.

Об этом сообщил заместитель командира полка, капитан Святослав Паламарь, друг Калина, в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале "Азова" вечером 14 апреля. Он подчеркнул: бойцы в Мариуполе делают вероятные вещи, которые выходят за грани возможного (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, каждые три часа подбивается вражеская техника, а каждый час уничтожается до двух российских оккупантов.

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"Уничтожены 46 танков, подбиты – 27, подбиты и уничтожены 69 БМП и БМД, 30 БТРов, "Тайфуны", "Рыси", "Тигры", грузовые и легковые авто, БПЛА, катер, самолет, ранены и убиты более двух тысяч единиц вражеской пехоты", – сообщил "азовец".

Он отметил, что защитники Мариуполя находятся под постоянным вражеским огнем из танков, артиллерии, авиации. К тому же, в полном окружении и без должной поддержки.

"С каждым днем боев защитников города становится меньше, но они вгрызаются в бетон, врываются в землю, становятся безумными, чтобы выдержать весь этот ад, но снова и снова поднимаются, становятся в полный рост и идут уничтожать оккупанта", – сказал Паламар.

Калина добавил, что бойцам в Мариуполе досадно слушать о том, что деблокировать город невозможно.

"Нам досадно слушать предположение о том, что деблокада невозможна, о том, что мы получили подкрепление, когда нас становится меньше. Нам надоело слушать аналитиков, которые прикрываются приятными словами и льют успокаивающее в уши украинцев. Трудно смотреть на статистику жертв мирного населения Украины, где не сказано ни слова о Мариуполе. Якобы те женщины и дети, ставшие жертвами российского террора, погибли, а якобы еще живы", – добавил военный.

Он отметил, что за мужеством бойцов стоит вера в собратьев, в командиров, в лучшее будущее страны и вера в украинский Мариуполь.

Напомним: военные полка "Азов" показали, как выглядит блокадный Мариуполь через 40 дней войны. Видео, снятое с высоты, демонстрирует разрушение города. Некоторые многоквартирные дома полностью выгорели с 1-го по последний этаж, у других обрушены целые подъезды. Над городом стоит дым от последних обстрелов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал сложившуюся ситуацию в Мариуполе. По его словам, связь с подразделениями сил обороны, которые героически удерживают город, устойчива и поддерживается.