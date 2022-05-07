На Донбассе сбили вертолет и шесть беспилотников врага

В течение текущих суток, 7 мая, военнослужащие Объединенных сил успешно отбили 9 атак врага. Украинские воины на Донбассе воины нанесли значительные потери российским оккупантам.

Об этом сообщили в Facebook Группировка Объединенных сил. Отмечается, что после "встречи" с украинскими бойцами рашисты потеряли:

19 танков,

20 единиц боевой бронированной техники,

4 специальных бронированных автомобиля,

одну единицу специальной инженерной техники,

6 автомобилей врага.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский ударный вертолет Ми-28Н и 6 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

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Также за сутки украинские воины отбили 7 атак врага на востоке Украины. Ликвидировано более 100 оккупантов. Враг понес значительные потери в технике и живой силе.

Кроме того, украинские разведчики уничтожили танк в тылу врага. Экипаж рашистов, находившийся в боевой машине, перед этим был также уничтожен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ ликвидировали подполковника в отставке, ведущего за собой орду оккупантов на Донбасс. Пенсионер из Саратова Дмитрий Савченко выразил желание воевать с эфемерными нацистами и "бандеровцами" и отправился в Украину в качестве добровольца.