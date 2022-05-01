Оккупанты обстреляли жилые кварталы на Харьковщине: три человека погибли, восемь ранены

Богодухов, Золочев и Малая Даниловка на Харьковщине 1 мая подвергались обстрелам оккупантов, как и район Салтовка областного центра. Жертвами преступных действий РФ стали три жителя области, еще восемь гражданских получили ранения.

Об этом вечером в воскресенье в Telegram сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Он напомнил, что опасность обстрелов в регионе очень высока.

"Оставайтесь по возможности в укрытиях. Не пренебрегайте собственной безопасностью, не находитесь на улице без необходимости!" – призвал он украинцев.

По словам Синегубова, "жарче всего", как и в предыдущие дни, было на территории Харьковщины по Изюмскому направлению. Там враг продолжает попытки вести наступательные действия.

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"Благодаря эффективным действиям наших защитников эти попытки неудачны. Сегодня российские оккупанты в очередной раз понесли большие потери в живой силе и технике", – подчеркнул глава ОГА.

Кроме того, агрессор открыл огонь в сторону позиций ВСУ в районах н.п. Уды и Прудянка, и понес большие потери в районе поселка Старый Салтов.

Синегубов отметил, что Вооруженные силы Украины продолжают удерживать позиции и уничтожать врага. "Спасибо им за это! Украина победит!" – подытожил чиновник.

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