Оккупанты обстреляли жилые кварталы на Харьковщине: три человека погибли, восемь ранены
Богодухов, Золочев и Малая Даниловка на Харьковщине 1 мая подвергались обстрелам оккупантов, как и район Салтовка областного центра. Жертвами преступных действий РФ стали три жителя области, еще восемь гражданских получили ранения.
Об этом вечером в воскресенье в Telegram сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Он напомнил, что опасность обстрелов в регионе очень высока.
"Оставайтесь по возможности в укрытиях. Не пренебрегайте собственной безопасностью, не находитесь на улице без необходимости!" – призвал он украинцев.
По словам Синегубова, "жарче всего", как и в предыдущие дни, было на территории Харьковщины по Изюмскому направлению. Там враг продолжает попытки вести наступательные действия.
"Благодаря эффективным действиям наших защитников эти попытки неудачны. Сегодня российские оккупанты в очередной раз понесли большие потери в живой силе и технике", – подчеркнул глава ОГА.
Кроме того, агрессор открыл огонь в сторону позиций ВСУ в районах н.п. Уды и Прудянка, и понес большие потери в районе поселка Старый Салтов.
Синегубов отметил, что Вооруженные силы Украины продолжают удерживать позиции и уничтожать врага. "Спасибо им за это! Украина победит!" – подытожил чиновник.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В течение 1 мая российские оккупанты продолжали обстреливать населенные пункты и позиции ВС Украины, пытаясь вести наступательные действия.
В Харьковской области путинские солдаты проводили разведку с помощью БПЛА, в Богодуховской ОТГ под обстрел попало авто с гражданскими. Более детально о ситуации в Украине на вечер воскресенья – читайте по ссылке.