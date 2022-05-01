ВСУ на Донбассе захватили вражеский танк: будет бить российских оккупантов. Видео

Россияне продолжают "поставлять" тяжелую бронетехнику украинским защитникам. На Донбассе воины 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады захватили вражеский танк Т-72.

После "косметического" ремонта трофейная техника послужит благородной миссии уничтожения российских оккупантов. Захваченный танк показал офицер ДШУ Юрий Кочевенко.

"Очередной день "большого наступления на Донбасс", закончился для россиян тем, что они снабдили украинскую армию новым танком. Десантники 95 ОДШБр взяли отличный трофей", - отметил опубликовавший офицер ВСУ Анатолий Штефан. видео с трофеем.

Видео дня

На видео украинский десантник показывает вражеский танк, который теперь принадлежит 95-й бригаде, и рассказывает, что с ним будет дальше.

"Еще одним показателем "успешности" так называемого великого наступления российской армии на Донбассе является вот эта замечательная затрофеенная нашими бойцами 72-ка, которая скоро вернется в строй и будет бить рашистскую сволочь. А вы - верьте в Вооруженные Силы, верьте в Украину!" Все будет хорошо!" – сказал офицер.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что нацгвардейцы в изнурительных боях захватили вражеские трофеи: теперь техника служит Украине.