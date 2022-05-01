Оккупанты пытались вести наступательные действия на Изюмском направлении, но понесли потери – Генштаб

В течение воскресенья, 1 мая, российские оккупанты продолжали обстреливать населенные пункты и позиции Вооруженных сил Украины, пытаясь вести наступательные действия в Восточной операционной зоне. Противник наступал на Изюмском направлении, но успеха не имел. Россияне понесли потери в живой силе и технике.

Об этом в вечерней сводке (на 18:00) в 67-й день полномасштабного российского вторжения сообщил Генеральный штаб ВСУ. Отметим, что на Донецком и Таврическом направлениях враг хотел установить полный контроль над н.п. Рубежное и Попасная, но тоже неудачно и с потерями.

Оккупанты безуспешно совершали штурмовые действия в районе Озерного и Марьинки. В районе населенных пунктов Времовка и Зеленое Поле понесли потери.

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