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В Мариуполе дети пили воду из луж, чтобы спастись: их мать рассказала о выживании под бомбежками

Дарья Дурова
Война в Украине 2022
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5,0 т.
История семьи из Мариуполя

Жительница Мариуполя Юлия выживала в блокадном городе вместе с тремя дочками 11-ти, шести и трех лет. Детям приходилось голодать и пить воду из луж, что помогло не получить обезвоживание.

Дом, где проживала семья, был уничтожен российскими бомбами. Юлия с детьми долгое время пряталась в подвале без туалета, душа и электричества, но им удалось вырваться и приехать в Польшу, передает "BBC News Україна".

Квартира семьи уничтожена

Как рассказала женщина, ее дочки постоянно просили есть. Она пыталась кормить их перед сном, чтобы они не засыпали голодными.

Видео дня

"У нас была небольшая тарелка [супа] на троих детей каждый день. И один стакан воды", – рассказала украинка.

Когда шел дождь, девочки могли попить из луж, а также наполнить водой найденные кастрюли. "И эта вода была невероятно вкусной", – сказала женщина.

Дети мариупольчанки Юлии

Иногда Юлия оставляла малышей одних, чтобы поискать ближайший источник. Колодец нашелся в трех километрах от подвала. "Приходилось бегать туда под обстрелами", – вспомнила украинка.

А когда средняя дочь заболела, лечить ее было нечем. "У меня были деньги, но я ничего не могла купить, потому что нигде ничего не было, все сломали, разграбили и уничтожили", – рассказала Юлия.

Юлия со своей дочкой
Женщина оказалась в ловушке в Мариуполе с маленькими детьми

Подруга женщины Наталья, которая проживает в Уэльсе (Великобритания), отметила, что иногда получала от мариупольчанки видео из подвала, иногда Юлия на долгое время пропадала.

"В Мариуполе она видела людей, погибших от ракетных ударов. У них не было ни рук, ни ног", – вспомнила Наталья.

Подвал, где жили девочки и их мама
Юлия присылала подруге видео из подвала

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