В Мариуполе дети пили воду из луж, чтобы спастись: их мать рассказала о выживании под бомбежками

Жительница Мариуполя Юлия выживала в блокадном городе вместе с тремя дочками 11-ти, шести и трех лет. Детям приходилось голодать и пить воду из луж, что помогло не получить обезвоживание.

Дом, где проживала семья, был уничтожен российскими бомбами. Юлия с детьми долгое время пряталась в подвале без туалета, душа и электричества, но им удалось вырваться и приехать в Польшу, передает "BBC News Україна".

Как рассказала женщина, ее дочки постоянно просили есть. Она пыталась кормить их перед сном, чтобы они не засыпали голодными.

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"У нас была небольшая тарелка [супа] на троих детей каждый день. И один стакан воды", – рассказала украинка.

Когда шел дождь, девочки могли попить из луж, а также наполнить водой найденные кастрюли. "И эта вода была невероятно вкусной", – сказала женщина.

Иногда Юлия оставляла малышей одних, чтобы поискать ближайший источник. Колодец нашелся в трех километрах от подвала. "Приходилось бегать туда под обстрелами", – вспомнила украинка.

А когда средняя дочь заболела, лечить ее было нечем. "У меня были деньги, но я ничего не могла купить, потому что нигде ничего не было, все сломали, разграбили и уничтожили", – рассказала Юлия.

Подруга женщины Наталья, которая проживает в Уэльсе (Великобритания), отметила, что иногда получала от мариупольчанки видео из подвала, иногда Юлия на долгое время пропадала.

"В Мариуполе она видела людей, погибших от ракетных ударов. У них не было ни рук, ни ног", – вспомнила Наталья.

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