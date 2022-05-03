Предатель Украины из ОПЗЖ расстреливал людей во время эвакуации в Мариуполе, — мэр

Глава Мариупольского городского совета Вадим Бойченко озвучил на всю Украину фамилию бывшего депутата от одиозной партии "ОПЗЖ", который перешел на сторону оккупантов в первые дни войны и собственноручно расстреливал мирных жителей, пытавшихся эвакуироваться из осажденного города.

Об этом он рассказал в интервью журналисту Наталье Влащенко, опубликованном на YouTube-канале "Украина 24". Предатель самостоятельно провозгласил себя мэром в недореспублике ДНР и расхаживал с предводителем тамошних террористов чуть ли не под руку.

"Этого коллаборанта зовут Константин Иващенко. Он корректировал огонь по гражданскому населению, расстреливал склады с запасами продовольствия и совершал другие военные преступления. Его ожидает суровое наказание, которое подписано украинскими спецслужбами", – заверил мэр Мариуполя.

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При этом градоначальник признал, что в осажденном городе Иващенко далеко не единственный предатель. Немало коллаборантов и самозванцев, "назначивших" самих себя на ключевые должности муниципалитета, делают все возможное, чтобы создать картинку для пропагандистских СМИ о якобы восстановлении жизни города, в котором оккупанты не оставили камня на камне.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, массовая эвакуация из убежищ "Азовстали", которая контролируется миротворцами ООН, не касается военных, обороняющий блокадный Мариуполь.