Нет шансов: Арестович оценил вероятность вторжения со стороны Беларуси

Вероятность вторжения войск Беларуси на территорию Украины остается крайне низким. Руководство соседнего государства осознает бесперспективность такого решения.

В этом уверен советник главы Офиса президента Алексей Арестович. В эфире "Фейгин live" он прокомментировал заявление Беларуси о развертывании сил спецопераций на границе с Украиной.

Арестович говорит, что это "плановая проверка готовности и плановые учения белорусских вооруженных сил". "Не видим никаких признаков подготовки наступления на украинскую территорию. Особого беспокойства нет. Не получилось впервые (в феврале-марте – ред.), выйти во второй раз нет шансов. Ситуация изменилась", – считает советник главы ОП.

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Он добавил, что в Беларуси сейчас остался "минимум российских войск", которых также недостаточно для проведения наступательных действий.

Как сообщал OBOZREVATEL, Беларусь разворачивает силы спецопераций на границе с Украиной, якобы для противодействия возможным угрозам. Там заявили о необходимости срочной "проверки" двух районов территориальной обороны.