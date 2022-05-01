Направились прямо в ад: бригада быстрого реагирования НГУ проучила экипаж вражеского танка. Видео

Украинские нацгвардейцы уничтожили экипаж российского танка. Кара догнала российских оккупантов, когда они собирались отправляться на задание.

Бригада быстрого реагирования НГУ продолжает выполнять план по отправке рашистов в ад. Видео феерического уничтожения захватчиков показали в Министерстве внутренних дел Украины (чтобы посмотреть видео, сделайте новость до конца).

"Бригада быстрого реагирования НГУ делает смерть врагам. Российские захватчики планировали отправиться на задачу, а отправились в ад. Бригада быстрого реагирования продолжает работать и творить добро. Все будет Украина!" – отметили в МВД.

Видео дня

На видео видно, как трое рашистов в захваченном оккупантами селе идут по двору одного из домов украинцев, который они заняли. Они направляются к танку, стоящему на дороге у ворот.

Как только оккупанты вышли за ворота – по ним и ударили украинские воины.

Удар был крайне прицельным, ни один из рашистов не выжил.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на войне в Украине погибли уже 23,5 тысяч солдат России. Такие данные на утро 1 мая сообщили в Генеральном Штабе ВСУ.