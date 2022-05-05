Родным защитников 'Азовстали' не дали провести митинг в Киеве: появилась реакция полиции

В Киеве отменили митинг, который планировали в четверг, 5 мая, провести родные защитников Мариуполя. Воины уже более 70 дней в полном окружении обороняют город от оккупантов. Правоохранители объяснили отмену акции соответствующим положением закона о военном положении.

Митинг в поддержку защитников "Азовстали" анонсировали в социальных сетях. Его начало было запланировано на 12:00. Как рассказал один из организаторов мероприятия в комментарии "Украинской правде", родные военнослужащих просили у Национальной полиции разрешение, однако получили отказ.

Утром 5 мая на соответствующих страницах в соцсетях появилось сообщение о том, что акция отменена.

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В пресс-службе Национальной полиции изданию сообщили, что законодательство предусматривает запрет на проведение массовых митингов.

"Согласно законодательству о военном состоянии массовые собрания – запрещены. Нынешняя акция, по данным правоохранителей, не была санкционированной", – сообщили журналисты.

Там также рассказали, что на месте проверяли документы у граждан мужского пола. Всех, кого задержали правоохранители, после беседы отпустили.

Напомним, что российские оккупанты уже третьи сутки находятся на территории завода "Азовсталь". Информация о том, что защитникам города удалось их выбить, не соответствует действительности. Идут тяжелые бои, сообщил 5 мая заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь.

Ранее Паламарь также выступил с новым обращением из заблокированного Россией Мариуполя. Он призвал мировое сообщество и украинские власти сделать все возможное и невозможное для того, чтобы спасти остающихся на территории "Азовстали" гражданских, а также сотни раненых украинских воинов.

Также защитники Мариуполя требуют эвакуации из заблокированного завода тел павших украинских воинов: они должны быть похоронены, как того заслуживают настоящие герои, отдавшие свои жизни, но не изменившие родине и не нарушившие приказ.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, россияне на "Азовстали" нашли изменника из числа сотрудников комбината. Им оказался электрик, показавший тоннели, ведущие на территорию завода под землей. Они начали штурмовать эти тоннели, пользуясь информацией, полученной от предателя.