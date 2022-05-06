'Нам отсюда не выбраться': украинский боец на 'Азовстали' рассказал, сколько они смогут продержаться

Оккупанты продолжают штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе. Кроме обстрелов, они теперь совершают и наземный штурм. По информации из разных источников, часть предприятия уже занята захватчиками. Один из защитников сообщил, что они смогут продержаться не больше недели и что они уже не надеются на спасение.

Находясь в крайне тяжелых условиях, украинские бойцы даже имели возможность проводить информационную кампанию. Они давали комментарии СМИ, писали обращения президенту США Джо Байдену, канцлеру Германии Олафу Шольцу, Папе Римскому Франциску. Даже была организована частичная эвакуация мирных жителей из подземелий "Азовстали", сообщает издание Bild (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

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Однако до сих пор нет договоренности о спасении людей из завода третьей стороной. Несмотря на заявление президента России Владимира Путина о том, что завод "Азовсталь" нужно не штурмовать, а взять в осаду, атаки продолжаются.

Bild связался с украинским солдатом Олегом (имя изменено), который вкратце рассказал о ситуации в настоящем аду. Он уже не верит в спасение.

Он подтвердил, что враг уже прорвался на территорию завода и проникает вглубь. Дроны следят за перемещениями украинских воинов, и сразу же их обстреливают из минометов. Олег не исключил, что оккупанты хотят захватить несколько украинских защитников живыми, чтобы "отправить нас на парад 9 мая в клетках".

"Сегодня нас очень сильно обстреляла артиллерия, троих моих друзей не стало. Здесь каждый день тяжелый и каждый день умирают люди – братья и сестры. Мы надеемся на возможную помощь третьей страны, но нас с каждым днем ​​становится все меньше. Думаю, еще неделю (продержимся. – Ред.). Но через неделю никто не сможет пробиться сюда по коридору. Забудьте нас, нам отсюда не выбраться", – сказал Олег.

По разным оценкам, кроме раненых украинских военных и тех, кто дает бой, на "Азовстали" еще остается до 200 мирных жителей, но ситуация для всех ухудшается.

Анна, которой удалось эвакуироваться с завода вместе с дочерью Майей при помощи миссии ООН, называет ситуацию в убежище под "Азовсталью" чистым безумием: "Люди там сошли с ума. У них панические атаки и нервные срывы. Они заперты в очень маленьком пространстве, им страшно, они голодны".

Как сообщал OBOZREVATEL, начался второй этап эвакуации гражданских лиц с территории "Азовстали". Туда направили уже третий конвой автобусов, который должен прибыть в Мариуполь утром 6 мая, сказал специальный представитель ООН по Украине Мартин Гриффитс.