Штурм 'Азовстали' продолжается: защитники показали страшные кадры

В Мариуполе идет штурм российскими оккупантами территории завода "Азовсталь". Враг применяет авиацию, артиллерию и пехоту.

Защитники города удерживают оборону. Об этом сообщили в полку "Азов".

"Штурм "Азовстали" продолжается! Защитники под плотным огнем удерживают оборону завода. Враг применяет авиацию, артиллерию и пехоту", - говорится в сообщении.

Защитники города тоже показали страшные кадры мощного российского штурма.

Напомним, на территории "Азовстали" до сих пор находятся сотни гражданских мариупольцев, а также многие раненые.

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Несмотря на обещания о прекращении огня, враг их подло нарушил – и не дает эвакуировать ни женщин с детьми, ни раненых.

5 мая заместитель командира "Азова" Святослав Паламарь на фоне непрерывных боев снова призвал мир и украинские власти спасти людей и дать возможность вывезти тела погибших. Также он опроверг информацию о том, что украинские воины выдавили рашистов с территории завода, куда они прорвались на днях. Оккупантов не выбили с "Азовстали", идут тяжелые бои, - сказал Паламарь.