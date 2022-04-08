На ракете, которая убила людей с детьми в Краматорске, была надпись 'За детей' – СМИ. Видео

На ракете, которой рашисты днем 8 апреля ударили по железнодорожному вокзалу в Краматорске, была надпись на русском "За детей". Наиболее циничным является то, что она убила мирных жителей, в том числе и детей.

Соответствующие кадры, на которых видна надпись на боеприпасе, распространили в соцсетях. По оперативным данным, в результате удара погибли более 30 человек, более 100 – ранены. Во время ракетного удара на вокзале находились тысячи людей, поскольку в настоящее время проводится эвакуация жителей Донецкой области в более безопасные регионы Украины.

Глава правления АО "Укрзалізниця" Александр Камышин назвал действия оккупантов целенаправленным ударом по пассажирской инфраструктуре железной дороги и жителям города Краматорска.

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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на циничный удар российскими войсками по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Он назвал их "злом, не имеющим границ", и если оно не будет наказано, то никогда не остановится.

"Российские изверги не оставляют своих методов. Не имея сил и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население", – констатировал президент, призвав сообщество остановить "зло, не имеющее границ".

Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что Россия наносит удары по Украине ракетами, которые Киев передал Москве в рамках Будапештского меморандума. У этих боеприпасов дальность до трех тысяч километров, поэтому военные страны-агрессора могут совершать запускать даже со своей территории.