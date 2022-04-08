Оккупанты бьют по Украине ракетами, которые она передала России по Будапештскому меморандуму, – Арестович

Россия наносит удары по Украине ракетами, которые Киев передал Москве в рамках Будапештского меморандума. У этих боеприпасов дальность до трех тысяч километров, поэтому военные страны-агрессора могут совершать запускать даже со своей территории.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24". Чиновника спросили, не рано ли сейчас возвращаться в Киев, не опасно ли это из-за постоянных обстрелов.

"Ирония заключается в том, кстати, что по нам бьют теми ракетами, которые мы передали по Будапештскому меморандуму РФ. Основные ракеты, которые сейчас летят, – это крылатые ракеты авиационного базирования, которые запускаются со стратегических бомбардировщиков, не заходя в пространство. У них дальность до трех тысяч километров – две с половиной, три", – рассказал Арестович.

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По этой причине, отметил советник, российской армии все равно, откуда совершать атаки, – "хоть от Северного полярного круга". "И в этом смысле безопасных мест не существует", – резюмировал чиновник.

Документ, о котором говорит Арестович, – это Будапештский меморандум. Международное соглашение между Украиной, США, Россией и Великобританией 1994 года, по которому наше государство обязывалось избавиться от своего ядерного статуса.

С его принятием Украина, где на тот момент был размещен третий по величине ядерный потенциал среди всех государств мира, взяла на себя обязательство стать безъядерной державой. Все боеголовки были либо уничтожены, либо переданы России.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник штаба Королевских военно-воздушных сил Великобритании Майк Уигтон заявил, что война в Украине находится в "опасной" фазе. По его словам, российские военные на данный момент "перегруппируются и позиционируются" перед тем, как совершить "еще более жестокую" атаку.