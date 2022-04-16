На Путина давит развращенная толпа, заложником которой он стал: Арестович назвал причину провала РФ. Видео

Российский диктатор Владимир Путин сломал общественный договор и его народ не хочет идти на войну против Украины. Причина – отсутствие реальных военных успехов, о которых пропагандисты годами рассказывали своим телезрителям.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович российскому правозащитнику Марку Фейгину. Запись их диалога опубликована на YouTube.

"На Путина давит развращенная масса, которой он разучился управлять. Потому что она работала, пока телевизор кормил победами. Но побед нет и объяснить причины невозможно. Это начало поражения и начало страшного выбора у Путина", – сказал Арестович.

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По его словам, Путин боится признаться россиянам, что он провалил войну против Украины, потому что "эта толпа его раздавит".

"У него мужества не хватит, которое позволит выйти к собственному народу и сказать, что планы провалились и давайте пробовать заново", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Арестовича, Россия испытывает нехватку современной боевой техники. Оккупантам приходится перебрасывать к полю боя даже устаревшие образцы, которые уже являются музейными экземплярами.