Арестович о российском оружии: угрожали стереть весь мир в труху, а теперь тащат музейные экземпляры 60-х годов

Россия испытывает нехватку современной боевой техники. Оккупантам приходится перебрасывать к полю боя даже устаревшие образцы.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным. Запись их диалога опубликована на YouTube.

"Замелькала российская техника на платформах, которые идут из России. БТР-60, это с открытым верхом. Град-1, это на ЗИЛах такая установочка. В общем, это техника 60-х годов. Это вопрос о том, что "мы сейчас мобилизуемся и весь мир в труху", – рассказал Арестович.

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По его словам, такая техника является музейными экземплярами и осталась на вооружении только в самых отсталых частях российской армии. "Дальше падать некуда", – считает советник главы Офиса президента.

Он заявил, что Россия фактически уже проиграла войну против Украины: "Вопрос в том, как будет оформлено поражение". Арестович добавил, что Путин боится говорить россиянам правду о войне.

Как сообщал OBOZREVATEL, за 51 день полномасштабной войны в Украине было ликвидировано около 20 000 российских оккупантов. Враг продолжает терять боевую технику, лишившись, в частности, почти 2 000 бронированных машин, свыше 750 танков, более 300 самолетов и вертолетов.