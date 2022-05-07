На Николавщине силы обороны уничтожили склад с боеприпасами врага и десятками единиц техники – Генштаб

В Снигиревском районе Николаевской области подразделения сил обороны уничтожили склад с боеприпасами и порядка 20 единицами военной техники российских оккупантов. Враг в свою очередь не прекращает обстрелы гражданской инфраструктуры города Николаев ракетами и реактивными системами залпового огня.

При этом на востоке нашей страны захватчики ведут наступательные действия с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 6:00 7 мая.

На Полесском направлении враг активных действий не совершал. В ходе проверки боевой готовности подразделений, выполняющих задания по прикрытию участка границы с Украиной, не исключается скрытое проведение ротации указанных подразделений.

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На Северском направлении противник активных действий не вел. Продолжается инженерно-фортификационное оборудование позиций и полос в приграничных районах Курской области.

В Слобожанском направлении враг продолжает артиллерийские обстрелы населенных пунктов в районе города Харькова. В Изюмском направлении ведет воздушную разведку с применением беспилотников с целью определения позиций Вооруженных сил Украины. В районе населенных пунктов Циркуны и Русские Тишки оккупантами совершен подрыв трех автомобильных мостов с целью замедления контрнаступательных действий подразделений Сил обороны.

На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжает артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения и применяет оперативно-тактическую авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов по позициям наших войск. В городе Мариуполь продолжает блокировку подразделений Сил обороны в районе завода "Азовсталь". Также рашисты совершали штурмовые действия с целью взятия под контроль территории предприятия.

Во временно оккупированном противником городе Херсон захватчиками принимается ряд мер по обеспечению деятельности российско-оккупационных войск и поддержанию оккупационного режима. Также в областном центре враг увеличил количество блокпостов и передвижных патрулей.

В свою очередь за предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск было поражено 14 БПЛА типа "Орлан".

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты 8 атак врага, уничтожены 3 танка, 8 артиллерийских систем, 7 единиц боевой бронированной техники, 1 автомобиль и 3 единицы специальной инженерной техники противника.

Напомним, Вооруженные силы Украины перешли в контрнаступление в Харьковской области. Это, вероятно, приведет к тому, что российские оккупанты потеряют все свои позиции в пределах досягаемости артиллерии города.

Ранее сообщалось, что Украина получает от Запада "подарки", которые изменят ход войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Зеленского, победа Украины в войне против России наступит тогда, когда наша страна вернет свои территории и украинцы смогут вернуться домой, воссоединиться со своими семьями. Ничего лишнего и ничего чужого Украине не нужно.