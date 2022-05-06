На Луганщине не осталось ни одной уцелевшей АЗС или склада с топливом, – Гайдай

На территории Луганской области в результате действий врага не осталось ни одной уцелевшей автозаправочной станции и склада с топливом. Поставки ГСМ в регион усложнены непрекращающимися обстрелами со стороны российских оккупантов.

В связи с этим водителей призвали экономить топливо, чтобы в первую очередь обеспечить им военных. Об этом в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, российская армия наносит ракетные удары по нефтехранилищам, бьет артиллерией по базам и АЗС. В результате на Луганщине разрушена вся топливная инфраструктура.

"Что происходит на Луганщине – многие видели из собственного окна или новостной ленты. Ни одной уцелевшей заправочной станции, склада с топливом, смертельная угроза при его транспортировке. Россияне даже бомбили по Лисичанскому НПЗ, где были только остатки нефтепродуктов", – пишет глава области.

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Из-за сложной ситуации с поставками топлива, Гайдай призвал жителей области с пониманием отнестись к проблеме и экономить остатки топлива.

"Обращаюсь к водителям с просьбой более бережно относиться к потреблению топлива, воздерживаться от необязательных поездок, помня, что у государства есть необходимость в первую очередь обеспечивать им спасательные службы, медиков, полицию, военных – тех, кто ежедневно противодействует российской агрессии и оказывает помощь украинцам", – подчеркнул Гайдай.

Напомним, в Минэкономики сообщили, что временный дефицит топлива на АЗС Украины произошел из-за обстрелов Россией соответствующей инфраструктуры страны. Такими действиями Кремль пытается остановить экономику Украины, создав искусственный дефицита топлива.

Ранее глава комитета Верховной рады по энергетике и жилищно-коммунальных услуг, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус заявил, что улучшение ситуации с горючим в Украине ожидается уже с середины мая, когда "рынок настроится и поставки из Европы будут ритмичнее". Спровоцировало же дефицит топлива в Украине несколько факторов. В частности, ракетные удары, ажиотаж и новая логистика.