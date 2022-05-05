Слуга народа: в ближайшее время на рынке горючего наступит улучшение

В течение недели (началась 4 мая) ситуация с горючим в Украине еще будет напряженной, но улучшение ожидается уже с середины мая, когда "рынок настроится и поставки из Европы будут ритмичнее". Спровоцировало же дефицит топлива в Украине несколько факторов. В частности, ракетные удары, ажиотаж и новая логистика.

Об этом во время брифинга рассказал глава комитета Верховной рады по энергетике и жилищно-коммунальных услуг, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус. Он отметил: Украина уже законтрактовала горючее в Европе, и оно "уже идет" к нам.

"Возможно, на протяжении недели еще будет напряженная ситуация. Но с середины мая ожидается улучшение, потому что идет ресурс, который уже законтрактован и транспортируется в Украину. Ожидается, что во второй половине мая ситуация улучшится", – отметил Герус.

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Почему возник дефицит

По словам Геруса, дефицит горючего в Украине спровоцировало несколько факторов. В частности:

ракетные удары РФ по нефтебазам Украины, которые уничтожили или повредили15 из них.

"Существенные запасы топлива были уничтожены, во-первых, а во-вторых, затруднено сейчас хранение нефтепродуктов", – отметил глава парламентского комитета;

фактическая остановка Кременчуцкого НПЗ из-за ракетного обстрела со стороны РФ. Он снабжал дизелем бензином украинский рынок;

переориентирование украинского рынка на поставки из западной Европы.

"У нас практически весь рынок переориентировался на поставки из западной Европы, так как ни в России, ни в Беларуси покупок нет. И море также заблокировано. Соответственно, в Украину проходят поставки из стран Европы, а там возникают определенные логистические трудности с наличием бензовозов, цистерн. В настоящее время идет процесс отладки", – рассказал Герус.

вопрос регулирования и либерализации цен. По словам главы парламентского комитета, правительство уже приняло решение относительно либерализации цены, "чтобы больше работали рыночные силы" – спрос, предложение, конкуренция.

"Совокупность этих факторов повлекла за собой определенное напряжение, которое усилилось тем, что создался определенный ажиотаж (как психологический фактор). Потому что в принципе количество топлива, которое было три недели назад и есть сегодня, не изменилось – изменилось количество автомобилистов, желающих заправиться", – подчеркнул Герус.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что одни из крупнейших сетей АЗС в Украине, ОККО и WOG, ввели ограничения на продажу бензина от 10 л на одну машину только при наличии карточек лояльности этих сетей. Без карточек заправиться можно только на 5 л.