На Херсонщине оккупанты устроили еще одну тюрьму, где расстреливают людей, – Арестович

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что на территории Херсонской области российские оккупанты организовали тюрьму для местных жителей. Там путинские войска, которые захватили населенные пункты региона, расстреливают людей.

В интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину в эфире его программы "Фейгин Live" во вторник, 10 мая, Арестович отметил, что это не первая тюрьма, организованная захватчиками в области (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Херсон – это важная тема. Кстати, по оперативным данным там еще одна пыточная тюрьма была обнаружена, там расстреливают людей в области. Это оперативные данные пока не будем называть потому, что сначала проверяем информацию, когда государство готово говорить и мы говорим", – сказал он.

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Эксперт добавил, что проводить так называемый референдум на Херсонщине оккупанты пока не планируют. При этом, есть данные, что захватчики вывозят из региона сельхозтехнику и отправляют ее во временно оккупированный Крым.

"Это комбайны, автобусы, урожаи все на свете. Мы на государственном уровне завели соответствующий протест на международном уровне и т.д.. Там целая длинная история", – отметил Арестович.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из домов в деоккупированной Буче Киевской области украинские военные нашли обустроенную российскими оккупантами пыточную. Сюда свозили безоружных бучанцев, связывали, ставили на колени – и убивали выстрелом в голову.