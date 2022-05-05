На Харьковщине российский снайпер убил мирного жителя

В селе Макарово Харьковской области российский снайпер застрелил местного жителя. Мужчине на момент смерти было 68 лет, и он работал на сельскохозяйственном предприятии.

Снайпер оккупационных сил убил его прицельным выстрелом. О трагедии рассказал глава Золочевской общины, к которой относится населенный пункт Макарово, в комментарии "Суспільному".

Тело фермера забрали родственники, они проведут захоронение в соответствии с традициями. К сожалению, это не единственное и вряд ли последнее преступление российских захватчиков во временно оккупированном селе.

Напомним, что рашисты застрелили 25-летнего защитника Мариуполя Дана Звоника, который попал им в плен. Они призвали сдать оружие взамен на сохранение жизни, но как обычно подло и цинично обманули, отняв у молодого мужчины жизнь.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

– военные преступления оккупантов привели к гибели 11-летнего ребенка в Лозовском районе Харьковской области;

– в последних боях на Харьковщине украинские солдаты отбросили российских фашистов на 40 км восточнее от областного центра.