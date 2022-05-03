ВСУ откинули оккупантов на 40 км от Харькова, – репортер Пентагона

Вооруженные силы Украины продолжают давать отпор российским оккупантам в Харьковской области. На одном из направлений они отбросили противника на 40 километров восточнее от Харькова.

Об этом в Twitter сообщил Джек Детч, репортер Пентагона по вопросам внешней политики и национальной безопасности. Он отметил, что наши защитники успешно пошли в контрнаступление.

"Они надеялись захватить и удержать Харьков для наступления на Донбасс", – сказал высокопоставленный представитель Министерства обороны США.

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Уже известно конкретное направление, где были отброшены оккупанты, но эту информацию сначала должны озвучить украинские официальные лица.

Напомним, что в Харьковской области, в частности в районе Изюма, продолжаются ожесточенные бои с российскими оккупантами. Вооруженные силы Украины проводят в регионе несколько успешных боевых операций.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские захватчики под Изюмом Харьковской области массово отказываются идти в новое наступление. За неисполнение приказа их командование грозит расстрелом.