Войска РФ, которые 'гарантировали жизнь пленным', убили 25-летнего украинского воина - CNN

Российские оккупанты, призывающие защитников Мариуполя сложить оружие и сдаться, а взамен обещающие сохранить им жизнь - убивают пленных украинцев. В частности, рашисты убили 25-летнего защитника города Дана Звоника, который попал в плен ориентировочно 19-20 апреля, а уже через несколько дней погиб.

Оккупанты прислали матери фото тела сына, она даже не смогла его похоронить. Об этом говорится в сюжете CNN.

25-летний военнослужащий ВСУ, чемпион Украины по киокушинкай каратэ Дан Звоник попал в плен на металлургическом комплексе "Азовсталь", который превратился в последний украинский бастион в заблокированном Россией городе. Произошло это ориентировочно 19 или 20 апреля. Именно 20 апреля российские пропагандисты выложили видео с пленными украинцами, среди которых был Дан. Тогда российские оккупанты на камеру обещали военнопленным воинам сохранение жизни.

Видео дня

"Поскольку вы попали в плен, мы отнесемся с честью и с пониманием. Мы гарантируем, что мы спасем вам жизнь и будем соблюдать международные законы, чтобы гарантировать гуманное отношение", - говорил на видеокадрах пропагандистского сюжета командир-кадыровец украинским пленникам.

А уже через несколько дней Дан Звоник умер. Фото мертвого тела воина его матери Анне 30 апреля прислали неизвестные из оккупированного Донецка.

"Эту фотографию его лица, угрожающе бездыханного, послали его матери какие-то люди из Донецка, который контролирует Россия. Она рассказала нам об этом. Мы набрали номер, с которого сбрасывали фотографию. Но с той стороны положили трубку, когда услышали, что мы журналисты, и звоним, чтобы подтвердить, кто на фото. Те люди также прислали фотографию его тела с татуировкой, которая четко совпадает с тем, что видели на Звонике, когда он был еще жив и фигурировал в российских пропагандистских видео", - рассказывает автор сюжета.

Он спросил у матери убитого воина, каковы были ее первые мысли, когда она увидела фото своего мертвого сына.

"Я просто закричала. Ничего не было. Никаких мыслей", - говорит Анна Звоник.

Она всего две недели назад смогла выбраться из блокированного Мариуполя вместе с частью семьи. Дан же остался защищать город.

Журналистам CNN удалось получить в морге Донецка подтверждение, что Звоник мертв. Его тело в морг привезли в воскресенье, 1 мая. Убитого воина отдали находящейся в Донецке бабушке. Там Дан и был похоронен.

По словам родственников убитого воина, у него на затылке была огромная рана. Мать Дана уверена, что россияне убили ее сына.

"CNN не может подтвердить, как он погиб, но мы знаем, что он умер после того, как его взяли в плен то ли российские, то ли поддерживаемые Россией сепаратистские силы", - говорит автор сюжета.

На запрос CNN по поводу обстоятельств, при которых погиб плененный украинский воин, Минобороны РФ не ответило.

В CNN говорят, что защитники Мариуполя одной из причин того, что они не сложат оружие и не будут сдаваться в плен, называли страх быть казненными. После гибели Звоника эти опасения превратились в уверенность.

Когда журналист спросил одного из бойцов "Азова", как восприняли защитники города убийство их побратима в плену, тот сказал, что это лишь подкрепило мнение, что россияне не остановятся ни перед каким военным преступлением. Поэтому поверить их лживым обещаниям и "гарантиям" – значит подписать себе смертный приговор.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что родные военных, защищающих Мариуполь, просят Зеленского об эвакуации.

Также сообщалось, оккупанты казнили украинцев, пытавшихся сдаться на Донбассе. Об этом заявили в США, отметив, что располагают доказательствами.