На Харьковщине от рук оккупантов погиб человек, ранен ребенок, – глава ОВА Синегубов

Российские оккупанты продолжают атаковать Харьковскую область и убивать мирных жителей региона. Так, в среду, 4 мая, в результате обстрелов Харьковщины путинской армией погиб один человек.

Это случилось в Балаклейском районе, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в обращении, опубликованном на Facebook-странице ОВА. Кроме того, оккупанты ранили в Лозовском районе ребенка 11 лет.

По словам главы области, враг не прекращает обстреливать Харьков из артиллерии. В течение дня россияне били по Киевскому району, там произошло несколько пожаров в жилых домах, горели также автомобили.

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Синегубов добавил, что находиться на улицах крайне опасно, и призвал жителей Харьковской области не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"Ожесточенные бои на территории Харьковской области продолжаются. Враг пытается идти в наступление и обстреливает из артиллерии позиции наших защитников. Под обстрелами находятся и мирное население", – сказал чиновник.

Харьков уже более двух месяцев с начала полномасштабного вторжения российской армии находится под массированным обстрелом. Совершенно безопасных районов просто нет: прилететь может куда угодно. Подробнее о том, как живет город-герой, в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины продолжают давать отпор российским оккупантам в Харьковской области. На одном из направлений они отбросили противника на 40 километров восточнее Харькова.