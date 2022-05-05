На Харьковщине под обстрел попали сотрудники экопарка и волонтеры: погиб 15-летний парень

Российские оккупанты обстреляли харьковский Экопарк во время эвакуации животных. В результате атаке погиб 15-летний волонтер, еще двое сотрудников получили ранения.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал владелец парка, бизнесмен Александр Фельдман. По его словам, пострадавших госпитализировали, за их жизни борются врачи.

"Погибшему парню было всего 15 лет. Он помогал родителям в кормлении и эвакуации животных. Светлая память герою! Это уже шестая жертва из числа нашей команды", – написал бизнесмен.

Отметим, ранее Фельдман заявил, что оккупанты практически уничтожили экопарк, который расположен в Харьковской области. В связи с этим рассматривался вопрос об усыплении большинства животных, но выход все же удалось найти.

Напомним, ранее в сети появилось видео, как оккупанты обстреляли парк культуры и отдыха им. Горького в Харькове. Разрушениям подверглись многие аттракционы, аллеи и детские площадки. Во время одной из атак пострадал 57-летний мужчина.