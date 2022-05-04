В сети показали, как оккупанты били по красивейшему парку в Харькове. Видео

В апреле российские оккупанты обстреляли парк культуры и отдыха им. Горького в Харькове. Разрушениям подверглись многие аттракционы, аллеи и детские площадки.

В сети появилось полное видео обстрела парка россиянами. Как известно, на территории парка не было ни одного стратегического объекта, поэтому его обстрелы воспринимаются исключительно как террор мирного населения.

Видео дня

На видео видно, как ракеты посреди бела дня прилетают на детские площадки и карусели. Только чудом никто не пострадал.

Ранее OBOZREVATEL писал, что 2 апреля оккупанты обстреляли в Харькове парк культуры и отдыха им. Горького. На его территории взорвалось несколько ракет, в результате чего 57-летний мужчина получил ранения.

14 апреля враг также накрывал Харьков огнем. Досталось и парку Горького.

Известный британский архитектор Норман Фостер заявил, что готов участвовать в восстановлении Харькова после обстрелов РФ. Фостер считается ключевой фигурой в современной архитектуре – именно он спроектировал небоскреб Мэри-Экс в Лондоне и штаб-квартиру Apple.