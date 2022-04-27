На Днепропетровщине сбили вражескую ракету: обломки упали на поляне. Фото

Украинские военные сбили российскую ракету над Днепропетровской областью. Обломки вражеского снаряда упали в лесу.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Валентин Резниченко. По его словам, в результате атаки никто не пострадал.

"Хорошее утро для нас, не очень – для орка. Наши военные сбили вражескую ракету. Обломки упали на лужайке. Никого не задело", – сказано в сообщении.

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Отметим, ранее украинские военнослужащие нанесли удар по позициям РФ на временно захваченном острове Змеином. В результате атаки удалось разбить вражеский пункт управления. Кроме того, накануне агрессор потерял еще один беспилотник "Куб-БЛА".

Всего с начала войны Россия лишилась 22,4 тыс. своих солдат, 939 танков и 2342 ББМ. Вот боевые потери врага на утро 27 апреля:

личного состава – около 22 400 человек;

танков – 939;

боевых бронированных машин – 2342;

артиллерийских систем – 421;

РСЗО – 149;

средств ПВО – 71;

самолетов – 185;

вертолетов – 155;

автомобильной техники – 1666;

кораблей /катеров – 8;

цистерн с ГСМ – 76;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 207;

специальной техники – 31;

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Как сообщал OBOZREVATEL, войска РФ в ночь на 27 апреля обстреляли Днепропетровскую область. Враг попал в предприятие энергетической инфраструктуры, в результате чего начался сильный пожар.