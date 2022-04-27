На Днепропетровщине сбили вражескую ракету: обломки упали на поляне. Фото
Украинские военные сбили российскую ракету над Днепропетровской областью. Обломки вражеского снаряда упали в лесу.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Валентин Резниченко. По его словам, в результате атаки никто не пострадал.
"Хорошее утро для нас, не очень – для орка. Наши военные сбили вражескую ракету. Обломки упали на лужайке. Никого не задело", – сказано в сообщении.
Отметим, ранее украинские военнослужащие нанесли удар по позициям РФ на временно захваченном острове Змеином. В результате атаки удалось разбить вражеский пункт управления. Кроме того, накануне агрессор потерял еще один беспилотник "Куб-БЛА".
Всего с начала войны Россия лишилась 22,4 тыс. своих солдат, 939 танков и 2342 ББМ. Вот боевые потери врага на утро 27 апреля:
личного состава – около 22 400 человек;
танков – 939;
боевых бронированных машин – 2342;
артиллерийских систем – 421;
РСЗО – 149;
средств ПВО – 71;
самолетов – 185;
вертолетов – 155;
автомобильной техники – 1666;
кораблей /катеров – 8;
цистерн с ГСМ – 76;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 207;
специальной техники – 31;
пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
Как сообщал OBOZREVATEL, войска РФ в ночь на 27 апреля обстреляли Днепропетровскую область. Враг попал в предприятие энергетической инфраструктуры, в результате чего начался сильный пожар.