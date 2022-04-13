На Черниговщине после боев на дороге осталось много вражеской техники. Видео
На дорогах Черниговской области после боев осталось большое количество брошенной техники российских оккупантов. Соответствующее видео распространили в сети.
На кадрах видео – разбитые и уцелевшие танки и боевые машины врага. В среду, 13 апреля ролик распространило в своем Telegram-канале международное волонтерское сообщество InformNapalm (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"Уничтоженная и трофейная российская техника между селами Хвылевка и Талалаевка в Нежинском районе Черниговской области", – говорится в публикации.
Как известно, в конце марта российское минобороны заявило о сокращении своей активности на Киевском и Черниговском направлениях.
На днях разведка Британии подтвердила, что РФ полностью вывела войска из севера Украины. Часть этих сил Кремль планирует использовать для наступления на Донбассе.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США объяснили, почему россияне массово бросали свою технику, уходя из северных украинских областей. Этот факт усложнил перевооружение и восстановление сил оккупантов.