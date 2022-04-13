На Черниговщине после боев на дороге осталось много вражеской техники. Видео

На дорогах Черниговской области после боев осталось большое количество брошенной техники российских оккупантов. Соответствующее видео распространили в сети.

На кадрах видео – разбитые и уцелевшие танки и боевые машины врага. В среду, 13 апреля ролик распространило в своем Telegram-канале международное волонтерское сообщество InformNapalm (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Уничтоженная и трофейная российская техника между селами Хвылевка и Талалаевка в Нежинском районе Черниговской области", – говорится в публикации.

Как известно, в конце марта российское минобороны заявило о сокращении своей активности на Киевском и Черниговском направлениях.

Видео дня

На днях разведка Британии подтвердила, что РФ полностью вывела войска из севера Украины. Часть этих сил Кремль планирует использовать для наступления на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США объяснили, почему россияне массово бросали свою технику, уходя из северных украинских областей. Этот факт усложнил перевооружение и восстановление сил оккупантов.