Россия полностью вывела свои войска из севера Украины в Беларусь и РФ – разведка Британии

Анна Паскевич
Война в Украине 2022
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Россия полностью вывела свои войска из севера Украины в Беларусь и РФ – разведка Британии

Россия полностью вывела свои оккупационные войска из севера Украины в Беларусь и Россию. Как минимум часть этих сил враг планирует перебросить на восток для участия в военных действиях на Донбассе.

Об этом говорится в сводке военной разведки Великобритании, обнародованной в пятницу, 8 апреля в Twitter ведомства. Как отмечается, значительной части войск оккупанта потребуется серьезное пополнение для дальнейшего "развертывания на восток".

"Любая массовая передислокация с севера, вероятно, займет как минимум неделю", – говорится в сообщении.

В британской разведке подчеркнули, что РФ продолжает обстреливать города на востоке и юге Украины, и вражеские продвинулись на юг "от стратегически важного города Изюм, который остается под их контролем".

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Россия полностью вывела свои оккупационные войска из севера Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее генеральный секретарь НАТО и глава Офиса президента Украины заявили о вероятности "большой битвы" на Донбассе. В связи с угрозой мирному населению власти Украины призвали украинцев из Харьковской, Донецкой, Луганской и Днепра эвакуироваться, пока есть возможность.