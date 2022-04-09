Российские подразделения при выходе из севера Украины бросили много танков: в США указали на важный нюанс

Российские оккупанты, спешно уходя с севера Украины, бросили большое количество техники. Такое поведение врага может свидетельствовать о "падении воли" у врага.

Об этом пишет Sky News, ссылаясь на одного из политиков США, имя которого не называется и который располагает разведданными о ситуации на севере Украины. По его словам, войска РФ при "поспешном" отходе бросили много танков, транспорта и артиллерии.

Чиновник также рассказал, что действия президента России Владимира Путина были "катастрофическими", а брошенные машины могут быть признаком "краха воли к борьбе".

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"Российские войска вывели довольно поспешно, и в результате этого поспешного выведения было брошено много российской техники. Это только усугубит проблему, с которой они сталкиваются в плане перевооружения и восстановления своих сил по мере их вывода как в Беларусь, так и в Россию", – сказал источник Sky News.

Он добавил, что многим может быть непонятно, почему россияне бросили технику, которую еще можно использовать, однако это, по его мнению, было вызвано "падением морального духа" и "крахом воли к борьбе".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вооруженные Силы Украины показали, как превращают в металлолом технику "элитных" подразделений РФ. Речь идет о 38-й витебской отдельной мотострелковой бригаде.