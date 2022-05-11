На 'Азовстали' стала невестой, женой и вдовой: защитница Мариуполя поделилась душераздирающей историей

Защитница Мариуполя на "Азовстали" стала невестой, женой и вдовой. 5 мая украинский пограничник и девушка из "Азова" поженились, а уже через три дня он погиб.

Защитница обещала любимому выбраться из осады – и жить за них двоих. Пронзительную историю настоящей любви посреди ада войны рассказали в Telegram-канале "Вооруженные Силы Украины. Война с оккупантами".

Защитница Мариуполя Валерия, ныне ставшая вдовой, рассказала, что с любимым Андреем, военнослужащим Госпогранслужбы, они обручились на "Азовстали" - под канонаду бомбардировок и обстрелов вместо свадебного марша. Для создания семьи влюбленные выбрали 5 мая – день основания полка "Азов".

Видео дня

"Нас поженили в день рождения "Азова". Пограничника и азовочку. Просто сделали рапорт. Здесь, под взрывами и обстрелами. Но это был такой счастливый день и счастливое фото", - вспоминает девушка.

Импровизированные брачные кольца Андрей смастерил сам – из фольги. Они, говорит Лера, были для нее дороже всех сокровищ мира.

Но счастье длилось всего три дня. Андрей, мужественно защищавший Мариуполь с начала российского вторжения, погиб.

"Знакомая девушка, сильная и удивительная, которая сейчас находится на Азовстали, написала, что там же погиб ее любимый. Они поженились 5 мая. Три дня пробыли законными мужем и женой. Не могу представить ее боль. И не могу постичь ее силу. Она обещала ему выбраться оттуда", - пишет знакомая влюбленных, которым суждено было так мало времени быть вместе.

Теперь отважной украинке нужно жить ради них обоих – с памятью о любимом.

"Мы успели жениться. Успели быть счастливы. Не успели набыться вместе. Я буду любить тебя вечно, мой Герой", - просто говорит девушка тому, кто уже не сможет ее услышать.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Мариуполе во время обороны "Азовстали" погибли два одессита. Оба были настоящими воинами и мужественно стояли на защите Украины от врага – Российской Федерации. Один из воинов вернулся на фронт даже после того, как в 2019 году потерял на Донбассе части ступней.