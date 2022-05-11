В Мариуполе при обороне 'Азовстали' погибли два одессита: в сети рассказали о Героях. Фото

В боях за Мариуполь при обороне последнего украинского форпоста - завода "Азовсталь" погибли двое украинских героев. Одесситы Виталий Блажко и Станислав Узиков защищали Украину в рядах полка "Азов".

Настоящие патриоты Украины отдали жизни за родную землю 8 мая. Об этом сообщает одесское издание Vgorode.

"В Мариуполе при обороне "Азовстали" погибли одесситы Виталий Блажко и Станислав Узиков. Герои погибли 8 мая", - отмечено в сообщении.

Одессит Виталий Блажко учился в Академии Внутренних войск МВД Украины. Он нес службу в составе полка "Азов" и защищал Украину после начала войны на Донбассе в 2014 году. А до войны служил в одесском "Беркуте".

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"Виталий Блажко был смелым воином, навсегда останется в строю Азова и навсегда будет в памяти как настоящий воин и командир", – написал на своей странице в Facebook Валерий Нестерук.

"С "Хватом" начинали еще в 2011 году строить Одесский центр организации "Патриот Украины", на базе которой весной 2014 г. был создан батальон "Азов". Жизнь "Хвата" была яркой, полной невероятных историй" - вспоминает Олег Симашко.

Известно, что Виталий Блажко был полным кавалером Ордена "За мужество". Во время боев на Светлодарской дуге в 2019 году он частично потерял ступни - но после протезирования вернулся на фронт. Во время боев за Мариуполь получил четвертое ранение. На его счету, говорят побратимы - огромное количество уничтоженных оккупантов.

В тот же день погиб и Станислав Узиков ("Рихтер"). К среде украинских националистов он присоединился во время Революции Достоинства.

Последние два с лишним месяца он воевал за украинский Мариуполь.

Воину было 27 лет, он праздновал бы очередной день рождения 11 декабря.

"Националист, боец "Азова", просто хороший паренек. Так ты и не закончил свой большой пеший переход в Румынию", – вспоминает о павшем воине Александр Винницкий.

Оба мужественных защитника погибли в бою, с оружием в руках, защищая свой народ и свою землю - наиболее почетная смерть для любого воина.

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