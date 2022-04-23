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На "Азовстали" погибла военная, которая просила деблокировать Мариуполь: сиротой остался сын

Марина Петик
Война в Украине 2022
4 минуты
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На 'Азовстали' погибла военная, которая просила деблокировать Мариуполь: сиротой остался сын

В Мариуполе на заводе "Азовсталь" погибла 30-летняя Алена Кушнир (Новицкая). Медицинский инструктор Национальной гвардии, недавно выступившая с видеообращением, в котором просила дать возможность вывезти раненых и похоронить погибших защитников города. Она так и не дождалась помощи. Буквально за 40 дней до гибели она потеряла своего мужа, тоже защитника Мариуполя Максима Гридчина.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Мы – борцы, но нам нужна помощь

30-летняя Алена Кушнир (Новицкая), старший сержант, медицинский инструктор Национальной гвардии ("Азов") погибла 15 апреля. Она находилась на "Азовстали" вместе со своими побратимами, когда российские террористы скинули на территорию 3-тонную бомбу.

Здание, где была Алена, обрушилось, придавив всех. До этого 7 марта женщина потеряла своего гражданского мужа, тоже военного Максима Гридчина. Он также был защитником Мариуполя.

Видео дня
Алена была награждена орденом "За мужество" III степени

У Алены остался 9-летний сын Илья, а также бабушка, два старших брата.

Незадолго до своей гибели, 17 марта, военная записала видео. Она просила дать возможность вывезти раненых, похоронить погибших, передать медикаменты.

7 марта в Мариуполе погиб муж Алены Максим Гридчин

"Вы даже близко не представляете масштаб преступления России в Мариуполе. Мы, медики, круглыми сутками под обстрелами вражеской авиации и артиллерии пытаемся помочь не только военным, но и гражданским. Потому что скорые уже не ездят, и никто никому не помогает. Каждая бомба, град, разрушения – это не просто раненые. Это оторванные руки и ноги, выбитые глаза, разорванные осколками тела, выпадающие внутренности.

Я понимаю, что неприятно об этом слушать, потому что среди раненых могут быть ваши близкие. Но слушайте, потому что вы должны понимать ситуацию. Напоминать про Мариуполь, кричать о нем. Потому что мы не хотим быть героями и мучениками посмертно. Люди хотят жить и отстраивать разрушенную Украину. Люди, которые с 2014 года отстаивали право быть украинцами. Не надо после этого снимать фильмы и писать книги, не надо говорить, что вы не знали или не могли помочь. Знали и могли.

У Алены остался 9-летний сын

Все, что мы можем, констатировать смерть. И уговаривать близких отойти от тел в укрытия. Нет возможности хоронить тела. А еще нет возможности доставать из-под завалов людей с переломами, которые медленно там умирают, взрослые и дети.

Этого не хотят слышать те, кто постит радостные картинки про скорую победу. Да, Украина победит, но умрут десятки, сотни, тысячи. Разблокируйте Мариуполь, дайте возможность привезти медикаменты, эвакуировать раненых и по-человечески похоронить мертвых. Город, который воевал за всю страну восемь лет и воюет теперь.

Мы не мученики, мы борцы, но сейчас нам нужна помощь", – говорится в видео.

Мама стала ангелом

Брат Алены Андрей рассказывает, что о гибели мамы рассказал ее сыну, 9-летнему Илье.

"Мы сказали ему, что мама стала ангелом. Сначала он очень сильно плакал. На другой день позвонил мне и сказал, что уже пришел в себя. Наверное, Алена готовила его к тому, что может погибнуть. Сейчас мы стараемся его отвлечь. Но в семье мы все-таки решили, что до официального сообщения будем считать Алену живой. Ведь никто не знает, может быть она выжила под завалами. Ведь она медицинский инструктор и знает как можно себе помочь", – говорит Андрей.

Родные отказываются верить в гибель Алены

Алена Кушнир родом из небольшого села Морозов Хмельницкой области. Выросла в многодетной семье, у нее есть два брата, была сестра, которая, к сожалению, умерла. Когда Алена училась в начальной школе, умерла и ее мама. Поэтому воспитанием девочки занимались бабушка и отец.

Служить в ВСУ Алена пошла в 2017 году
Она любила спорт
Участвовала в соревнованиях по бегу
Алена была военным медицинским инструктором

В 90-х годах, когда было тяжело, бабушка возила на базар в Киев мясо, сметану, молоко. Так и выживали. Алена окончила медицинский колледж. До 2016 года она работала медсестрой в госпитале. Затем пошла в ВСУ, стала медицинским инструктором. Два года назад встретила Максима, он тоже военный. Вместе они жили в Мариуполе, служили в воинских частях. Войну также встретили в этом городе.

Помочь семье погибшего военного медика, которая с начала войны защищала Мариуполь, можно перечислив деньги на карту 4149500113092988 Райффайзен банк Аваль, бабушка Алена Ивановна Новицкая.