На 'Азовстали' погибла военная, которая просила деблокировать Мариуполь: сиротой остался сын

В Мариуполе на заводе "Азовсталь" погибла 30-летняя Алена Кушнир (Новицкая). Медицинский инструктор Национальной гвардии, недавно выступившая с видеообращением, в котором просила дать возможность вывезти раненых и похоронить погибших защитников города. Она так и не дождалась помощи. Буквально за 40 дней до гибели она потеряла своего мужа, тоже защитника Мариуполя Максима Гридчина.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

30-летняя Алена Кушнир (Новицкая), старший сержант, медицинский инструктор Национальной гвардии ("Азов") погибла 15 апреля. Она находилась на "Азовстали" вместе со своими побратимами, когда российские террористы скинули на территорию 3-тонную бомбу.

Здание, где была Алена, обрушилось, придавив всех. До этого 7 марта женщина потеряла своего гражданского мужа, тоже военного Максима Гридчина. Он также был защитником Мариуполя.

Видео дня

У Алены остался 9-летний сын Илья, а также бабушка, два старших брата.

Незадолго до своей гибели, 17 марта, военная записала видео. Она просила дать возможность вывезти раненых, похоронить погибших, передать медикаменты.

"Вы даже близко не представляете масштаб преступления России в Мариуполе. Мы, медики, круглыми сутками под обстрелами вражеской авиации и артиллерии пытаемся помочь не только военным, но и гражданским. Потому что скорые уже не ездят, и никто никому не помогает. Каждая бомба, град, разрушения – это не просто раненые. Это оторванные руки и ноги, выбитые глаза, разорванные осколками тела, выпадающие внутренности.

Я понимаю, что неприятно об этом слушать, потому что среди раненых могут быть ваши близкие. Но слушайте, потому что вы должны понимать ситуацию. Напоминать про Мариуполь, кричать о нем. Потому что мы не хотим быть героями и мучениками посмертно. Люди хотят жить и отстраивать разрушенную Украину. Люди, которые с 2014 года отстаивали право быть украинцами. Не надо после этого снимать фильмы и писать книги, не надо говорить, что вы не знали или не могли помочь. Знали и могли.

Все, что мы можем, констатировать смерть. И уговаривать близких отойти от тел в укрытия. Нет возможности хоронить тела. А еще нет возможности доставать из-под завалов людей с переломами, которые медленно там умирают, взрослые и дети.

Этого не хотят слышать те, кто постит радостные картинки про скорую победу. Да, Украина победит, но умрут десятки, сотни, тысячи. Разблокируйте Мариуполь, дайте возможность привезти медикаменты, эвакуировать раненых и по-человечески похоронить мертвых. Город, который воевал за всю страну восемь лет и воюет теперь.

Мы не мученики, мы борцы, но сейчас нам нужна помощь", – говорится в видео.

Брат Алены Андрей рассказывает, что о гибели мамы рассказал ее сыну, 9-летнему Илье.

"Мы сказали ему, что мама стала ангелом. Сначала он очень сильно плакал. На другой день позвонил мне и сказал, что уже пришел в себя. Наверное, Алена готовила его к тому, что может погибнуть. Сейчас мы стараемся его отвлечь. Но в семье мы все-таки решили, что до официального сообщения будем считать Алену живой. Ведь никто не знает, может быть она выжила под завалами. Ведь она медицинский инструктор и знает как можно себе помочь", – говорит Андрей.

Алена Кушнир родом из небольшого села Морозов Хмельницкой области. Выросла в многодетной семье, у нее есть два брата, была сестра, которая, к сожалению, умерла. Когда Алена училась в начальной школе, умерла и ее мама. Поэтому воспитанием девочки занимались бабушка и отец.

В 90-х годах, когда было тяжело, бабушка возила на базар в Киев мясо, сметану, молоко. Так и выживали. Алена окончила медицинский колледж. До 2016 года она работала медсестрой в госпитале. Затем пошла в ВСУ, стала медицинским инструктором. Два года назад встретила Максима, он тоже военный. Вместе они жили в Мариуполе, служили в воинских частях. Войну также встретили в этом городе.

Помочь семье погибшего военного медика, которая с начала войны защищала Мариуполь, можно перечислив деньги на карту 4149500113092988 Райффайзен банк Аваль, бабушка Алена Ивановна Новицкая.