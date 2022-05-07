'Мы будто в адском реалити, а весь мир просто смотрит': командир морпехов высказался о ситуации на 'Азовстали'

Сергей Волына, командир морпехов, которые сейчас защищают Мариуполь, рассказал, что он сейчас чувствует себя так, словно "оказался в каком-то адском реалити-шоу". Военные продолжают сражаться с врагом за жизнь и используют каждый шанс для спасения.

При этом весь мир, по его ощущениям, наблюдает за происходящим, как за интересным сюжетом. Об этом Волына написал на своей странице в Facebook.

"Такие сценарии используют в фильмах и сериалах. Разница лишь в том, что это не фильм, а мы – не выдуманные персонажи! Это реальная жизнь! Боль, страдания, голод, мучения, слезы, страх, смерть – все настоящее!" – подчеркнул военный.

Волына добавил, что его удивляет человеческий цинизм, ведь в мире есть общепринятые правила – одинаковые для всех, заверенные кучей законов, подписей и печатей. Однако в этой войне они не действуют. "Тогда зачем они нужны?" – спрашивает воин.

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Командир морпехов рассказал, что он надеется на чудо, что высшие силы найдут решение для спасения украинских воинов с "Азовстали", и "это адское реалити-шоу закончится".

"Высшие силы, мы ждем результата ваших действий...Время истекает, а время – это наши жизни!

Морская пехота – верны всегда! Слава Украине!" – написал Сергей Волына.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волына заявил, что в Мариуполе ситуация уже "за пределами гуманитарной катастрофы". Он пояснил, что оккупанты оставили без необходимой медицинской помощи сотни людей.