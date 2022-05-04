"Люди с ума сходят": оккупанты признали, что напуганы колоссальными потерями войск РФ. Аудио

Российские оккупанты сходят с ума, побывав на передовой. Они напуганы своими боевыми потерями в Украине – в некоторых подразделениях не осталось офицеров.

Об этом говорится в перехваченном Службой безопасности Украины телефонном разговоре российского захватчика со своим приятелем, который лечит ранения в России. Оба приходят к выводу, что это не стоит тех денег, которые им платят за участие в войне против Украины (чтобы послушать аудио, доскролльте до конца страницы).

"У меня из офицеров нет никого. Два 300-х офицера, два 200-х. Просто из 84 человек осталось 30, нах*й", – жалуется один оккупант другому.

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Собеседник не возражает и говорит, что после выздоровления он не собирается возвращаться в Украину.

"Там, говорят, люди сходят с ума... Слыхал, нет?" – спрашивает он своего приятеля.

"Сходят с ума, которые приезжают, на ноль... Здесь нех*й делать. Пацана привезли, ногу отъе*ашило... Дверь, нах*й, прям оторвана от машины, а он без ноги лежит. ... Оно таких денег не стоит", – отвечает российский оккупант из Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские оккупанты массово отказываются идти в наступление на Херсонском направлении. Особенно их пугает поселок Чернобаевка, где их используют как "пушечное мясо".

Также российские солдаты в перехваченных разговорах с родными и знакомыми жалуются, что военное командование обещало им большие заработки, но обмануло. Они призывают своих приятелей не ехать на войну в Украину. Также россияне жалуются, что по сравнению с Сирией в Украине они попали в настоящий ад.