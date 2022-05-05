Кровь на стенах и "послания" ВСУ: в Тростянце оккупанты устроили камеру пыток в подвале вокзала. Фото и видео

Руководство "Укрзалізниці" обнаружило на ж/д вокзале в Тростянце на Сумщине страшную находку. Как оказалось, там был размещен штаб российских захватчиков, а в подвале – камера для пыток.

Об этом в Telegram сообщил экс-нардеп и журналист, член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко, напомнив, что город месяц был под оккупацией. По его словам, на стенах пыточной до сих пор осталась кровь и "послания" ВСУ.

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"Кровь все еще осталась на стене. Тут же были сделаны странные рисунки – русский солдат, самолет, сбрасывающий бомбу, крест, змея и надпись Russia", – сообщил Лещенко.

Он отметил, что на этом находки не закончились – на втором этаже вокзала, прямо на стене в комнате отдыха русские нарисовали карту военной операции и оскорбления в адрес 93-й бригады "Холодный Яр".

"Но в результате именно эти воины и выбили нечисть из Тростянца, превратив их в мусор. Только на днях были обнаружены последние останки тела одного из захватчиков — оторванную ногу. Нашли ее… на крыше вокзала", – отметил член набсовета УЗ.

Он заверил, что теперь компания планирует всех удивить темпами восстановления инфраструктуры в Тростянце.

Напомним: Тростянец в Ахтырском районе Сумщины почти месяц войны находился в блокаде войск РФ. Военные путинской армии обстреливали его из разного вооружения, а параллельно мародерили и издевались над мирным населением. Журналист показал, как выглядел город после освобождения.

В частности, на кадрах видны поврежденные и разрушенные жилые дома и другие здания с выбитыми окнами. Вокруг – битое стекло и обломки. В земле застряли остатки разорвавшихся российских боеприпасов, на улицах много уничтоженной украинскими защитниками техники оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тростянце оккупанты массово оставили мины и растяжки, из-за чего страдают мирные жители. Пять детей уже погибли из-за взрывов.