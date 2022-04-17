В Тростянце из-за мин и растяжек оккупантов погибли пять детей, – мэр

В городе Тростянец Сумской области оккупанты массово оставили мины и растяжки, из-за чего страдают мирные жители. Пять детей уже погибли из-за взрывов.

Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщил мэр Тростянца Юрий Бова в эфире единого национального телемарафона "Єдині новини". Один из трагических случаев случился совсем недавно.

Так, 16 апреля житель города наткнулся на растяжку, когда вышел в лес погулять с собакой. Животное зацепило механизм и погибло, мужчине удалось выжить.

Бова подчеркнул, что подобные инциденты не являются единичными. "У нас уже погибли от попадания на мины и разные растяжки пять детей. Есть также раненые. Таких предметов еще достаточно много", – отметил Бова.

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Напомним, что в ГСЧС ранее рассказывали: один день активных боевых действий в среднем равен 30 дням разминирования.

Напомним:

20-тысячный Тростянец был оккупирован в первые дни войны и освобожден ровно через месяц, 26 марта.

Юрий Бова говорил, что переломным моментом стала ликвидация с помощью Bayraktar российского генерала и окружавших его офицеров. После этого руководящий состав, оставшийся в живых, собрал остатки сил и покинул город.

Как писал OBOZREVATEL, в селе Белка Сумской области, в котором побывали оккупанты, было найдено отравляющее вещество зарин и остатки других химикатов. По предварительной информации, химическое оружие российские военные хранили в ампулах.