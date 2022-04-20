Командир морпехов назвал два способа спасти Мариуполь и призвал мир действовать

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Белинского Сергей Волына заявил, что окруженный российскими оккупантами Мариуполь можно спасти. Сделать это можно двумя способами.

Первый вариант спасения города-героя – это резкая военная операция. Она должна быть проведена прямо сейчас со всеми необходимыми средствами. Об этом Волына написал на своей странице в Facebook.

"Количественной, оснащенной группировкой сил, которая в один рывок, резким и глубоким ударом соединит нас в нашем районе обороны. Ключевым считаю превосходство в воздухе и артиллерии", – уточнил военный.

Он отметил, что такой вариант возможен, хотя он сложный и рискованный.

Видео дня

Второй способ деблокады города, по мнению Волыны, вполне реальный, если эффективно сработают украинские и иностранные дипломаты. Речь идет о политическом решении ситуации.

Оно предусматривает создание международного контроля, который обеспечит безопасный выход из Мариуполя боевого гарнизона и мирного населения, которые окружены войсками РФ.

"Я обращаюсь к мировым лидерам, гражданским и религиозным деятелям, дипломатам. Еще есть шанс спасти Мариуполь! Жизни тысяч людей сейчас в ваших руках!" – заявил Сергей Волына.

Он также записал обращение к мировым лидерам, где сказал, что оккупантов, которым дает отпор мариупольский гарнизон, в десять раз больше, чем украинцев. У врага есть преимущество в воздухе, в артиллерии, на суше и в танках.

Волына попросил помочь мариупольцам и применить к ним процедуру "extraction" – вывести их на территорию третьего государства.

"Мариупольский гарнизон военных. С нами более 500 раненых бойцов и сотни гражданских лиц, среди которых есть женщины и дети. Мы просим предоставить нам безопасность на территории третьего государства. Спасибо", – сказал командир морпехов.

Напомним, ранее командир морпехов из Мариуполя обратился к миру с просьбой спасти женщин и детей из заблокированного российскими оккупантами города. Также Волына призвал западных партнеров помочь Украине с вооружением, которое позволит деблокировать Мариуполь, где в заложниках в ужасных условиях остаются тысячи мирных жителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ситуация в Мариуполе остается максимально жесткой. Российские оккупанты продолжают мешать любым попыткам спасения мирных жителей.