Киевская катастрофа Путина может повториться на Донбассе из-за новой военной тактики ВСУ – Bild

Провозглашенное президентом России Владимиром Путиным массированное наступление на Донбассе пока не увенчалось каким-либо существенным продвижением его войск. А все потому, что украинское военное руководство умело использует новую тактику ведения боя – принцип велоцираптора.

Это небольшие по размерам хищники из эпохи динозавров, которые стали популярными благодаря фильму "Парк Юрского периода". Они организовывали слаженные коллективные атаки на жертв, гораздо более превосходящих их в размерах. Приблизительно то же самое демонстрируют сейчас украинские защитники на Донбассе, сообщает немецкое издание Bild.

Уже больше двух недель прошло с того момента, как Путин вывел свои войска из-под Киева и северо-востока Украины, чтобы усилить группировки под Харьковом и на донбасском направлении. Однако обещанное наступление пока происходит без существенных прорывов. Более того, существует угроза повторения на Донбассе киевского разгрома.

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Похоже на то, что российская армия совершает на востоке те же ошибки, что и на севере Украины до этого – снова военная техника РФ идет длинными неповоротливыми колоннами по узким дорогам.

Украинские защитники ведут разведку уже прославившимися "Байрактарами" и видят все ходы противника. Бойцы ВСУ умело используют все особенности украинского ландшафта ­– маленькие реки, размякшую землю и дождливую погоду, направляя российские колонны в наиболее уязвимые места для обстрелов артиллерией.

Украина действует настолько успешно, что оккупанты все еще не могут достичь одной из озвученных целей – окружения группировки украинских войск, которые противостоят наступлению со стороны ОРДЛО. Наши солдаты удачно используют высокоточное западное оружие против российской техники в колоннах, а также все чаще сбивают российские дроны, что делает невозможным выявление и нанесение артобстрелов по украинским позициям.

Все это привело к тому, что на Донбассе за последнюю неделю захватчики не смогли взять ни один стратегически важный город, потеряли десятки танков и другой бронетехники. И теперь мечты Путина о достижении хоть каких-то существенных побед к 9 мая могут не сбыться.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Украину ждет две-три недели очень тяжелых боев на Донбассе. Давление на позиции наших вооруженных сил будет нарастать с каждым днем. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Ранее в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что украинские воины успешно сдерживают оккупантов от продвижения вглубь территории Украины на большинстве направлений. Россия концентрирует усилия на наступлении на Донбасс, в планах врага – полный захват Донецкой и Луганской областей.